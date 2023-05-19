Kılıçdaroğlu'nu dumur edecek gönderme: Bize söylese yapardık

14 Mayıs'ta sandık başına giden Türkiye, bir kez daha tercihini Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan birinci çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,89'da kaldı.

Sonuçlar muhalif kesimde büyük hayal kırıklığına neden olurken vatandaşlar ikinci turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında seçim yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, seçimlerle ilgili Habertürk'te açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları şunlar:

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Her seçim döneminde CHP ve muhalefetin seçim kaybettiğinde arkasına sığındığı ucuz bahaneler. Kendi ülkesine güvenmeyen, kendi insanına güvenmeyen, kurumlarına güvenmeyen, özgüveni olmayan, zavallı bir muhalefetin ağlama çığlıkları. Başka bir şey değil. Çıkıp önüne gelen herkese saldırmak, yalan ve iftira siyasetine devam etmekten ibaret, sorumluluğu kendinden ziyade başkaları üzerinden. Muhalefet liderinin seçim merkezinde kurduğu bilişim sistemi, bırakın Türkiye'yi yönetmeyi, kendi sandıkları ile genel merkez arasındaki veri akışını bile düzenleyemedi. İlk kovduğu da bilişimden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Hani liyakatten bahsediyordu bunlar? Kılıçdaroğlu ve ekibinde liyakat sıfırdır.

Milletimiz gece boyu komediyi izledi. İki vatandaş komediyi bile beceremeyecek kadar millete yalan söylemeye çalıştılar. Milletten ziyade kendi seçmenine yalan söylediler. Oy verme işlemi sandık görevlilerin huzurunda yapılır. Sandıklar açılır. Tüm siyasi partilerin, yargının da katılımıyla sayılır. O da şeffaftır. Sonra bu ıslak imzayla ilan edilir. Anadolu Ajansı (AA) da oradan alır ve veri tabanına atar ve yayınlar. 'Onu mu önceleyim, bunu mu önceleyim' diye bir durum olmadı. Bizim de buna ihtiyacımız yok. Bir manipülasyon konuşulacaksa koca seçimi ikinci tura giden bizim konuşmamız lazım.

AK Parti Genel Merkezi'nde çok güçlü bir veri akış sistemi var, bilişim sistemleri. Dijital alanda bilişim sistemlerinde çok ileri ülkeyiz biz. Şu anda bizim devlette sunduğumuz hizmetlerin tamamı e-Devlet üzerinden. Liyakatli insanlarla kuruyorsunuz bunu. CHP kuramıyorsa bize söylese kurardık, bugün de kurarız. Kendi kaynağına, gencine güvenmediğin zaman Amerika, Fransa, İngiltere'den ithal danışmaya topladığın zaman böyle olur işte.

Farkın kapanacağını biliyorduk. Çok yakınen takip etti. Cumhurbaşkanımız ile İstanbul'dan takip ettik. Aynı zamanda da bizim güçlü çalışmalarımız da var. Matematiksel modellemelerimiz de var. Veri girişiyle birlikte neler olabileceğini, 50'nin üzerine kapatabiliriz diye ümit ediyorduk. Kendimizi motive etmiştik. İlk turda bu işin bitebileceğini bekliyorduk. Son haftalarda her fırsatta açıklıyorduk.

Kendi çalışma ekibimiz başta olmak üzere ısrarla rehavete kapılmama anlamında son derece hassastık. Bıçak sırtında sonuna kadar devam etmek zorundayız. Hakem millettir. O düdüğü millet çalacak. O düdüğü çalana kadar çalışmalarımız devam edecek. Gerçekten bir şölen havasında izledik. Türkiye ilk kez ikinci tura gidiyor. Bu tecrübeyi hep birlikte ilk defa yaşıyoruz.