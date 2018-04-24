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Kılıçdaroğlu'nu bırakıp Muharrem'e döndüler

CHP Grup Toplantısı'nda partinin Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen Muharrem İnce'ye yoğun ilgi gördü.

24 Nisan 2018 Salı 14:15
Kılıçdaroğlu'nu bırakıp Muharrem'e döndüler

CHP grubu haftalık değerlendirmesi için Meclis'te toplandı. Toplantı öncesi CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'ye yoğun ilgi vardı.

CHP grubu haftalık değerlendirmesi için Meclis'te toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu beklerken salonda ilginç anlar yaşandı. Toplantı öncesi CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'ye yoğun ilgi vardı.

Gruba katılan partililer İnce ile fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. İnce'nin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları arasında ismi geçiyor.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 14:15
  1. Yalova
  2. Muharrem İnce
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

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