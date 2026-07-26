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Karabük’ün "sıvı altını" bin 250 TL’ye kapış kapış satılıyor: Japonlar tadına bakmak için sıraya girdi

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Karabük’ün “sıvı altını” bin 250 TL’ye kapış kapış satılıyor: Japonlar tadına bakmak için sıraya girdi

Türkiye'nin bal kategorisinde Avrupa Birliği tescili alan ikinci ürünü olan Karabük'ün Yenice ıhlamur balının bu yılki ilk hasadı şenlik havasında gerçekleştirildi. Safranbolu'yu ziyaret eden Japon turistlerin de yoğun ilgi göstererek tattığı coğrafi işaretli bu özel balın 850 gramlık kavanozları 1.250 liradan satışa sunuldu. Uzmanlar, gümüşi ve kafkas ıhlamur ağaçlarından elde edilen bu yüksek katma değerli ürünün bölge turizmine ve üreticilere büyük ekonomik katkı sağladığını ifade ediyor.

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Foto - Karabük’ün "sıvı altını" bin 250 TL’ye kapış kapış satılıyor: Japonlar tadına bakmak için sıraya girdi

Türkiye'nin bal kategorisinde AB tescili alan ikinci ürünü olan Yenice ıhlamur balının hasadı Karabük'ün Kuzdağ köyünde başladı. Safranbolu'yu gezen Japon turistler de davete icabet ederek coğrafi işaretli balı tattı.

#2
Foto - Karabük’ün "sıvı altını" bin 250 TL’ye kapış kapış satılıyor: Japonlar tadına bakmak için sıraya girdi

Karabük'ün Yenice ilçesinde gümüşi ve kafkas ıhlamur ağaçlarından elde edilen coğrafi işaretli ıhlamur balının bu yılki ilk hasadı gerçekleşti. 41 yıldır arıcılık yapan İsmet Karakırık'ın Kuzdağ köyündeki çiftliğinde düzenlenen bal sağımı, bu yıl beşinci kez şenlik havasında kutlandı.

#3
Foto - Karabük’ün "sıvı altını" bin 250 TL’ye kapış kapış satılıyor: Japonlar tadına bakmak için sıraya girdi

Yenice Kaymakamı Mert Can Çanga, ıhlamur balının şöhretinin Türkiye sınırlarını aştığını belirterek "Avrupa Birliği'nde tescili aldı. Bal kategorisinde ikinci tescili ıhlamur balı ile aldık. İnşallah bu gibi katma değeri yüksek ürünlerle de ilçemizde güzel işler yapacağız" dedi. İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder ise Türkiye genelinde 43 coğrafi işaretli ürün bulunduğunu ve Yenice balının bu listeye en son eklenen ürün olduğunu vurguladı.

#4
Foto - Karabük’ün "sıvı altını" bin 250 TL’ye kapış kapış satılıyor: Japonlar tadına bakmak için sıraya girdi

Önder, "Yenice'de yaklaşık olarak yılda 20-25 ton üretim yapılmaktadır. Amacımız, paydaşlarımızla el ele vererek bu üretimi daha yukarıya çıkarmak" diye konuştu. Üretici İsmet Karakırık, yeğeniyle birlikte 400 kovan ile çalıştığını ve geçen yıl 3 tona yakın bal elde ettiğini aktardı. Karakırık, "Arıcı iyi olacak, bal alması için mevsim iyi gidecek. Arı da güçlü olacak ki bal alasın" ifadelerini kullandı. Bu yılki hasadın 850 gramlık kavanozlarda 1 250 liradan satışa sunulması planlanıyor.

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Foto - Karabük’ün "sıvı altını" bin 250 TL’ye kapış kapış satılıyor: Japonlar tadına bakmak için sıraya girdi

Safranbolu'yu ziyaret eden Japon turistler de davet üzerine Yenice'ye gelerek ıhlamur balını tattı. Japonya'dan gelen Kiyoko Sakurai, "Gerçekten çok lezzetliydi. Sanırım şu anda Japonya'da ıhlamur balı bulunmuyor, bu yüzden benim için çok değerli bir deneyimdi" dedi.

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