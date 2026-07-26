Karabük’ün “sıvı altını” bin 250 TL’ye kapış kapış satılıyor: Japonlar tadına bakmak için sıraya girdi
Türkiye'nin bal kategorisinde Avrupa Birliği tescili alan ikinci ürünü olan Karabük'ün Yenice ıhlamur balının bu yılki ilk hasadı şenlik havasında gerçekleştirildi. Safranbolu'yu ziyaret eden Japon turistlerin de yoğun ilgi göstererek tattığı coğrafi işaretli bu özel balın 850 gramlık kavanozları 1.250 liradan satışa sunuldu. Uzmanlar, gümüşi ve kafkas ıhlamur ağaçlarından elde edilen bu yüksek katma değerli ürünün bölge turizmine ve üreticilere büyük ekonomik katkı sağladığını ifade ediyor.