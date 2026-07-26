Karabük’ün “sıvı altını” bin 250 TL’ye kapış kapış satılıyor: Japonlar tadına bakmak için sıraya girdi

Önder, "Yenice'de yaklaşık olarak yılda 20-25 ton üretim yapılmaktadır. Amacımız, paydaşlarımızla el ele vererek bu üretimi daha yukarıya çıkarmak" diye konuştu. Üretici İsmet Karakırık, yeğeniyle birlikte 400 kovan ile çalıştığını ve geçen yıl 3 tona yakın bal elde ettiğini aktardı. Karakırık, "Arıcı iyi olacak, bal alması için mevsim iyi gidecek. Arı da güçlü olacak ki bal alasın" ifadelerini kullandı. Bu yılki hasadın 850 gramlık kavanozlarda 1 250 liradan satışa sunulması planlanıyor.