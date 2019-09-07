Kılıçdaroğlu’ndan ‘Yenikapı şovu’ ile ilgili açıklama!

Ekrem İmamoğlu şehrin altyapı hizmetlerinde kullanılan araçları toplayarak Yenikapı’da sergilemişti. CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluKurtuluş Günü Programı vesilesiyle gittiği Aydın'da halka hitap etti. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Yenikapı'da sergilenen araçlar vardı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun ‘Yenkikapı şovuyla’ ilgili açıklamalarından satırlar

'Bizim inancımızda israf haramdır, eğer birilerini zengin etmek için vatandaşın ödediği vergiyi alıp bir çıkar grubuna aktarırsanız orada sorun var demektir. Gazetelerde gördünüz fotoğrafları. Binlerce aracın yığıldığı bir alanı düşünün. Bizim inancımızda israf haramdır. Vatandaşın parasını bir grup çıkarına aktarırsanız o zaman sorun var demektir. Bunlarla mücadele ediyoruz.'