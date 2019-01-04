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Kılıçdaroğlu'ndan uyarı: Binali Yıldırım'la uğraşmayın kaybederiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'nin adayı olan Binali Yıldırım'ın Meclis başkanlığından istifa etmemesini seçim stratejisi olarak kullanmak isteyen MYK üyelerine 'Kaybederiz' uyarısında bulundu.

04 Ocak 2019 Cuma 09:42
Kılıçdaroğlu'ndan uyarı: Binali Yıldırım'la uğraşmayın kaybederiz

CHP MYK toplantısı dün hareketli geçti. Seçim hazırlıklarında yapılacaklarla ilgili talimatlarını bildiren Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için AK Parti'den aday olan Binali Yıldırım'ın istifa konusuna da değindi.

Bazı MYK üyeleri Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığının tanınmaması ve sürekli istifaya çağırılması fikrini önerirken bu fikre karşı çıkanlar 'Bu durumun üzerine gitmenin iktidar için bir mağduriyet algısınına yol açacağını' söyledi.

"Seçim kampanyasını bunun üzerinden yürütemeyiz''

CHP lideri Kemak Kılıçdaroğlu'nun MYK'da AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım için "İstifa etmemesi doğru değil. Ama seçim kampanyasını bunun üzerinden götüremeyiz. Bunun bir anlamı yok. Biz ekonomiyi anlatacağız." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 09:42
  1. İstanbul
  2. binali yıldırım
  3. ak parti
  4. myk
  5. chp
  6. kemal kılıçdaroğlu
  7. istanbul büyükşehir belediyesi

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