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Gündem Kılıçdaroğlu'ndan tezkere manipülasyonu! DMM yabancı asker iddialarını yalanladı: Söz konusu değil
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan tezkere manipülasyonu! DMM yabancı asker iddialarını yalanladı: Söz konusu değil

Yeniakit Publisher
2023-10-19 12:19:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan tezkere manipülasyonu! DMM yabancı asker iddialarını yalanladı: Söz konusu değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Irak ve Suriye tezkeresi ile ilgili "Topraklarımızda yabancı asker!" başlıklı haberler ve "Türkiye'ye yabancı asker geliyor" şeklindeki iddiaların manipülasyon içerdiğini açıkladı. DMM'den yapılan açıklamada, tezkerenin 2014 ve 2015'teki BM Güvenlik Konseyi kararına istinaden hazırlanmış olduğu ve yabancı askerlerin gelip Türkiye'ye yerleşmesi gibi bir durum söz konusu olmadığı vurgulandı.

Merkezden yapılan açıklamada, tezkerede geçen, "...Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması..." şeklindeki ifadelerin çarpıtıldığı belirtildi.

 

DMM'den yapılan açıklamada, 2014 ve 2015'te Birleşmiş Milletler'in (BM) Güvenlik Konseyi kararına istinaden Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki DEAŞ ve benzeri terör yapılanmalarıyla mücadele için bir koalisyon ihdas edildiği belirtilirken, Türkiye'nin 80 ülke ve NATO ile Arap Ligi'nin de aralarında bulunduğu 5 uluslararası kuruluş ile bu koalisyonda yer aldığı ifade edildi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Koalisyona üye ülkeler personel, malzeme, silah, araç, hava üssü, limanlar ve hava sahaları gibi alanların kullanımında iş birliği yapmaktadır. Buna rağmen iddiaya konu maddenin manipülasyon amaçlı, "yeni bir düzenleme" şeklinde servis edildiği tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

DMM, tezkerenin 2014 ve 2015'teki BM Güvenlik Konseyi kararına istinaden hazırlanmış olduğunu ve yabancı askerlerin gelip Türkiye'ye yerleşmesi gibi bir durum söz konusu olmadığını vurgulandı.
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Yorumlar

HİZİPSAVAR

hevallere değilde sana mı sahip çıkacaktı onlar onu soyu milleti.

Cuma aktaş

Adam ermeni asıllı bir kafir. Vatan haini ve şerefi olmayan biri. Bu adamdan doğru söz beklemek bülent ersoyun hamile kakmasını beklemek kadar anlamsız ve boş birşeydir. O değilde bana izinsiz mesaj atmasının cezalandırılmasını istiyorum ama devlet uyuyor. Hani rahatsız edilmeyecektik?
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