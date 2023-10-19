Kılıçdaroğlu'ndan tezkere manipülasyonu! DMM yabancı asker iddialarını yalanladı: Söz konusu değil

Merkezden yapılan açıklamada, tezkerede geçen, "...Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması..." şeklindeki ifadelerin çarpıtıldığı belirtildi.

DMM'den yapılan açıklamada, 2014 ve 2015'te Birleşmiş Milletler'in (BM) Güvenlik Konseyi kararına istinaden Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki DEAŞ ve benzeri terör yapılanmalarıyla mücadele için bir koalisyon ihdas edildiği belirtilirken, Türkiye'nin 80 ülke ve NATO ile Arap Ligi'nin de aralarında bulunduğu 5 uluslararası kuruluş ile bu koalisyonda yer aldığı ifade edildi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Koalisyona üye ülkeler personel, malzeme, silah, araç, hava üssü, limanlar ve hava sahaları gibi alanların kullanımında iş birliği yapmaktadır. Buna rağmen iddiaya konu maddenin manipülasyon amaçlı, "yeni bir düzenleme" şeklinde servis edildiği tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

DMM, tezkerenin 2014 ve 2015'teki BM Güvenlik Konseyi kararına istinaden hazırlanmış olduğunu ve yabancı askerlerin gelip Türkiye'ye yerleşmesi gibi bir durum söz konusu olmadığını vurgulandı.

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