Kılıçdaroğlu'ndan taksicilere tam destek: Hakkınızı kimseye yedirmeyin

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Kıyasettin Tellioğulu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Belediye olarak 5 bin taksi plakası kiralacağız' açıklamalarını yeniakit.com.tr'ye değerlendirdi.

'Taksilerin yetersiz olduğunu hangi veriye göre açıkladı?'

"İstanbul'da 17 bin 395 ticari taksi var. Aynı zamanda yine Taksiciler Esnaf Odası'na bağlı 572 adet 8 kişilik taksi dolmuş aracımız var. Bunlara ilaveten 6 bin 600 de minibüs İstanbul'da hizmet veriyor." diyerek teknik verileri paylaşan Başkan Tellioğlu, "Pandemi sürecinde zaten işlerimiz yüzde 60 düştü. Her sektörde olduğu gibi büyük şirketler artık insanları evden çalışmaya teşvik ediyor. Bu durumda İstanbul için taksilerin yetersiz olduğunu hangi mantık kabul edebilir? Normal bir zamanda, normal bir süreçte değiliz ki." ifadelerini kullandı.

Yerel seçimler öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerine verdiği sözü hatırlatan Başkan Kıyasettin Tellioğlu, şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimler öncesinde İstanbul taksicilerinin temsilcileri ile bir araya gelerek bize bazı sözler vermişti. Sayın Kılıçdaroğlu, 'Belediye de olsa hükümet de olsa hakkınızı onlara yedirmeyin. Sizin tek varlığınız plakalarınız.' demişti. Belediyelerin bize bu konuda destek olması gerektiğini söylemişti. Şimdi benim o hakkımı aynı partinin Belediye Başkanı İmamoğlu gasp etmek istiyor. Dolayısıyla biz sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin altını imzalıyoruz. Umarım sayın Ekrem İmamoğlu da sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını dinler."