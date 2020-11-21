  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kılıçdaroğlu’ndan suç duyurusu
Gündem

Kılıçdaroğlu’ndan suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik tehdit ve hakaret içeren paylaşımda bulunduğu iddiasıyla Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 12:26:00 -
Kılıçdaroğlu’ndan suç duyurusu

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi. Dilekçede Çakıcı’nın sosyal medyadaki paylaşımı aktarılarak, şöyle denildi: “Kullanılan sözler ve şüphelinin suç örgütü lideri olması birlikte değerlendirildiğinde tehdit eyleminin silahla tehdit suçu kapsamında kaldığı algılanacaktır. Dolayısıyla silahla tehdit suçunun tüm yasal unsurları oluşmuştur. Değinilen gerekçelerle şüpheli hakkında kamu görevlisine hakaret ve silahla tehdit suçlarından soruşturma başlatılmasını, sonrasında kamu davası açılmasının sağlanmasını talep ediyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan canını tehlikeye atarak gitmişti! Dönüm noktası oldu
Gündem

Erdoğan canını tehlikeye atarak gitmişti! Dönüm noktası oldu

Anadolu Ajansı'nda yayımlanan, 'Somali'de yaklaşan seçimler ve olası dış müdahale' başlıklı makalede, "Dünyanın dört bir yanındaki pek çok ü..
Almanya'dan çarpıcı Türkiye itirafı: Avrupa baş edemez
Gündem

Almanya'dan çarpıcı Türkiye itirafı: Avrupa baş edemez

Almanya merkezli Tagesschau sitesinde yayımlanan analiz yazısında Türk SİHA'larından övgüyle bahsedildi. Karabağ cephesinde Türkiye tarafınd..
Çobanlar ile çiftçiler çatıştı, 500 bin kişi bölgeden kaçtı!
Dünya

Çobanlar ile çiftçiler çatıştı, 500 bin kişi bölgeden kaçtı!

Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Genel Sekreteri Emmanuel İshior, Benue eyaletindeki çobanlar ile çiftçiler arasında devam ed..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay