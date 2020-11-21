Kılıçdaroğlu’ndan suç duyurusu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik tehdit ve hakaret içeren paylaşımda bulunduğu iddiasıyla Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi. Dilekçede Çakıcı’nın sosyal medyadaki paylaşımı aktarılarak, şöyle denildi: “Kullanılan sözler ve şüphelinin suç örgütü lideri olması birlikte değerlendirildiğinde tehdit eyleminin silahla tehdit suçu kapsamında kaldığı algılanacaktır. Dolayısıyla silahla tehdit suçunun tüm yasal unsurları oluşmuştur. Değinilen gerekçelerle şüpheli hakkında kamu görevlisine hakaret ve silahla tehdit suçlarından soruşturma başlatılmasını, sonrasında kamu davası açılmasının sağlanmasını talep ediyoruz.”