Kılıçdaroğlu'ndan şok hamle! Apar topar karar aldı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Kurtuluş Tayiz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun emekli olmaya hiç niyetli olmadığını ve CHP'deki liderlik yarışını devam ettirdiğini gösteren bir gelişme yaşandığını belirtti. Kılıçdaroğlu’nun, T24 isimli siteye 'konuk yazar' olarak yazı yazmaya başladığını ifade eden Tayiz, Kılıçdaroğlu’nun "saray-diktatör" edebiyatını devam ettirmesinin, nefret topuna dönmüş olan ruh halini gözler önüne serdiğini aktardı. Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Kemal Kılıçdaroğlu'nun (…) emekli olmaya hiç niyetli olmadığını ve CHP'deki liderlik yarışını devam ettirdiğini gösteren bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu, T24 isimli siteye 'konuk yazar' olarak yazı yazmaya başladı. Kılıçdaroğlu yazısında "saray-diktatör" edebiyatını devam ettirdi.

Oysa Kemal Kılıçdaroğlu, 14-28 Mayıs'ta seçimleri kazanma pahasına terör örgütü PKK'ya, FETÖ'ye verdiği sözlerle ne kadar güvenilmez bir siyasetçi olduğunu kanıtlamıştı; seçim sürecinde yaptığı gizli görüşmeleri deşifre olan Kılıçdaroğlu'na bırakın devleti teslim etmeyi, onu devletin kapısından dahi içeri sokmak akıl kârı olmaz.

Kurultayda İmamoğlu ve Özel'e kaybedince kendini iyice kaybetti. Yenilgi böyle bir şey, insanı nefret topuna çevirir. Kılıçdaroğlu'nun bu nefret dili ve saldırganlığı aslında CHP'deki dışlanmışlığıyla bağlantılı. Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı CHP'den nasıl dışladıysa bugünkü yeni yönetim de kendisini öyle dışlayıp partiden uzaklaştırıyor. Kılıçdaroğlu ne ektiyse onu biçiyor, anlayacağınız.”

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