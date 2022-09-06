Kılıçdaroğlu'ndan şok Abdullah Gül açıklaması! Hiç kimse bunu beklemiyordu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay'a konuşan Kılıçdaroğlu, Gül'ün adaylığıyla ilgili, "Herkes aday olma hakkına sahiptir. Elbet sayın Gül de..." dedi.

"Biz altı lider yeni seçilecek cumhurbaşkanı ile birlikte yapılması gerekenleri konuşuyoruz. Temel konularda mutabıkız. Ancak henüz masada isimlendirme yapmadık." diyen Kılıçdaroğlu, "Herkes aday olma hakkına sahiptir. Elbet sayın Gül de... İnsanlar aday olarak görmek istediği kişilerin adını telaffuz edebilir. Bizim 6’lı masada isim değerlendirmemiz yok" ifadelerini kullandı.