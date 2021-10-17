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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Şimdi de şereflerine dil uzattı
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Şimdi de şereflerine dil uzattı

Skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak tehditler savurduğu bürokratların şereflerine dil uzattı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 18:12:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Şimdi de şereflerine dil uzattı

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'da "Anadolu Buluşması Yerel Medya Çalıştayı 2021"de konuştu. Bürokrasiye tehditvari bir çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, yeni açıklamalar yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratlarla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımı hatırlattı. Kendisinin 27,5 yıl kamuda görev yapan bugün de siyasette bulunan biri olarak kamu görevlilerine hitap ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Gazetecilik ne kadar önemli, değerli, gerçekten etik değerleri yüksek bir alansa kamu görevlileri için de aynı değerler geçerlidir. Görev alanları yasalarla tanımlanmıştır. Kamuda görev yapan kişi, bir ailenin, bir partinin militanı olamaz. Sempati duyabilir, oy verebilir ama görevini yasalar çerçevesinde yapması gerekir. Görevini yasalar çerçevesinde değil, gelen talimata göre yapıyorsa o zaman toplumda gelir dağılımının bozulmasının temel aktörü konumuna geliyor. Kamu görevlisi bir ailenin veya sarayın memuru değil, onlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şerefli memurları olmak zorundadır.

Bu çağrıyı yaptım, bu çağrıyı yapmak zorundaydım zaten. Güneydoğu veya Doğu Anadolu bölgesinde fakir ailelerin çocuklarının en büyük umudu devlet memuru olmaktır. 'Devlette memur olacağım, güvencem olacak, belli bir aylığım olacak'. Siz bu beklentileri onların elinden alıp bir vakıf aracılığıyla belli kişilere verirseniz, bunun savunulacak yönü var mıdır, bunun ahlaki yönü var mıdır, adalet yönü var mıdır? Bunu eleştirdim. Devleti yöneten kişi, kendisi ve ailesi, topluma örnek olmak zorundadır. Siyasi iktidarın görev yaptığı alan yetkiyi halktan alır. Aile boyu bir devlet yönetilmez. Aile boyu girerlerse seçime eyvallah, itirazım yok ama bir kişi girip, aile boyu yönetiliyorsa bu olmaz. Devlette çürüme başlar."

Her türlü haksızlığın karşısında olacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Kamu görevlilerine sesleniyorum; kanun dışı size her ne yaptırıyorlarsa pazartesi günü itibarıyla yaptırmayın, orada durun" diye konuştu.

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Yorumlar

Bunun neresi tehdit

Bunun neresi tehdit adam uyarmış güzelce yolsuzluk yapmayın yaptırmayın hesabını soracağız diyor 
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Kocakurt

Adam devlet memurları şerefli olmalıdır diyor..
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