Kılıçdaroğlu'ndan skandal benzetme!
Çoklu baro düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) götüreceklerini söyleyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, işgal kuvvetlerinin de çoklu baro istediğini söyleyerek skandal bir benzetmeye imza attı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı sonrasında konuştu.
"Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlandığı gün Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız." diyen Kılıçdaroğlu, "Çoklu baro üniter yapının kalbine sokulan hançerdir. Bunu yasallaştıranların, yasalaştırması için el kaldıranların tarihsel sorumluluğu vardır. İşgal kuvvetleri de çoklu baro istemişlerdi." şeklinde skandal iddialarda bulundu.
"Ekrem Bey'le gurur duyuyoruz"
Kılıçdaroğlu ayrıca, göreve geldiğinden beri yapılmış hizmetlerin üzerine konup PR çalışması yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için de "Ekrem Bey'le de gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.