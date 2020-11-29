Kılıçdaroğlu’ndan skandal AK Parti fetvası

Haber Merkezi İstanbul

Dünyanın birçok farklı ülkesinden yüz milyarlarca dolarlık yatırımı bulunan Katar’ın, ülkemizle müşterek ticari faaliyetler yürütmesini bağlamında koparmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu, “AK Parti’ye oy vermenin haram olduğu” iddiasını savurdu. Katarlılarla yapılan ticari anlaşmaya değinen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şu galiz ifadeleri kullandı: “İstanbul Borsası’nın da yüzde 10’unu sattık. Şu soruyu sormamız lazım, Borsa İstanbul’un yüzde 10’unu Katarlılara sattık. Kaça sattık? Bilen var mı? Siz bu soruyu sormazsanız, bu sorunun cevabını almazsanız, bu sorunun cevabını vermeyen siyasi organa oy veremezsiniz. Her oy haram oydur.” ‘Dinin siyasete alet edilmemesi’ gerektiği yönünde siyasi paradigma geliştirdiklerini iddia eden CHP’nin bir numaralı isminin hiçbir İslami müktesabatı olmadan kendini fetva makamında görmesi ise esas istismarcıların kim olduğunu gözler önüne serdi. Öğretmenler Günü’nü de istismar eden aynı Kılıçdaroğlu’nun önceki hafta partisinin grup toplantısında sarf ettiği, “Hâlâ iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kusura bakmasın ama ben ona öğretmen demem” sözleri de büyük tepki çekmişti.