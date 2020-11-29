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Gündem Kılıçdaroğlu’ndan skandal AK Parti fetvası
Gündem

Kılıçdaroğlu’ndan skandal AK Parti fetvası

Başörtüsü zulmü ve İmam Hatiplere yönelik zorbalıkların mimarı CHP şimdi de fetva makamına soyundu. Adana’da esnaf buluşmasına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mütedeyyin kesimden oy alabilmek için AK Parti’ye yönelik deli saçması ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 09:40:00 -
Kılıçdaroğlu’ndan skandal AK Parti fetvası

 Haber Merkezi  İstanbul 

Dünyanın birçok farklı ülkesinden yüz milyarlarca dolarlık yatırımı bulunan Katar’ın, ülkemizle   müşterek ticari faaliyetler yürütmesini bağlamında koparmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu, “AK Parti’ye oy vermenin haram olduğu” iddiasını savurdu. Katarlılarla yapılan ticari anlaşmaya değinen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şu galiz ifadeleri kullandı: “İstanbul Borsası’nın da yüzde 10’unu sattık. Şu soruyu sormamız lazım, Borsa İstanbul’un yüzde 10’unu Katarlılara sattık. Kaça sattık? Bilen var mı? Siz bu soruyu sormazsanız, bu sorunun cevabını almazsanız, bu sorunun cevabını vermeyen siyasi organa oy veremezsiniz. Her oy haram oydur.” ‘Dinin siyasete alet edilmemesi’ gerektiği yönünde siyasi paradigma geliştirdiklerini iddia eden CHP’nin bir numaralı isminin hiçbir İslami müktesabatı olmadan kendini fetva makamında görmesi ise esas istismarcıların kim olduğunu gözler önüne serdi. Öğretmenler Günü’nü de istismar eden aynı Kılıçdaroğlu’nun önceki hafta partisinin grup toplantısında sarf ettiği, “Hâlâ iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kusura bakmasın ama ben ona öğretmen demem” sözleri de büyük tepki çekmişti.


Yeni Akit Gazetesi
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