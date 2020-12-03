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Aktüel Kılıçdaroğlu'ndan Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu
Aktüel

Kılıçdaroğlu'ndan Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu

Yeniakit Publisher
2020-12-03 10:47:15 -
Kılıçdaroğlu'ndan Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP'den açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Siirt'te meydana gelen depremin ardından, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nu telefonla aradı. Deprem nedeniyle kentte meydana gelen hasara ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.​​​​​​​

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