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Gündem Kılıçdaroğlu'ndan sığınmacı gafı
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan sığınmacı gafı

Yeniakit Publisher
2023-05-05 20:50:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan sığınmacı gafı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Muğla’da konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında gençlere, ev hanımlarına, çiftçiye seslenirken, Türkiye’deki sığınmacı sayısını 3 bin 600 olarak açıkladı. Kılıçdaroğlu 3 bin 600 rakamını iki defa tekrarladı.

Kılıçıdaroğlu, “3 bin 600 göçmenimiz var. Yani 3 bin 600 sığınmacımız var. Bizler yetki verdiğiniz zaman en geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye’ye geri göndereceğiz. Yani yollayacağız Suriye’ye. Kaç yıldır ev sahipliği yapıyoruz. Eyvallah. Ama artık yeter. Onlar kendi ülkelerinde daha mutlu olurlar. Irkçılık yapmadan onların yollarını, köylerini okullarını, evlerini kreşlerini AB fonları ile yapacağız. Bizim müteahhitlerimiz yapacak." dedi.

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