Kılıçdaroğlu'ndan sığınmacı gafı

Kılıçıdaroğlu, “3 bin 600 göçmenimiz var. Yani 3 bin 600 sığınmacımız var. Bizler yetki verdiğiniz zaman en geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye’ye geri göndereceğiz. Yani yollayacağız Suriye’ye. Kaç yıldır ev sahipliği yapıyoruz. Eyvallah. Ama artık yeter. Onlar kendi ülkelerinde daha mutlu olurlar. Irkçılık yapmadan onların yollarını, köylerini okullarını, evlerini kreşlerini AB fonları ile yapacağız. Bizim müteahhitlerimiz yapacak." dedi.