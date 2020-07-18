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Aktüel

Kılıçdaroğlu'ndan, şehitler Alper Yaman ve Erkan Gökteke için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 22:50:24 -
Kılıçdaroğlu'ndan, şehitler Alper Yaman ve Erkan Gökteke için taziye mesajı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Uzman Jandarma 5. Kademeli Çavuş Alper Yaman ile şehit polis memuru Erkan Gökteke için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajında, Diyarbakır'da çıktığı operasyonda rahatsızlanarak şehit olan Uzman Jandarma 5. Kademeli Çavuş Alper Yaman ile İstanbul Bağcılar'da narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke'ye Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu.


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