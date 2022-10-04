Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker taktiği! Masadakilerle mesaj vermeye kalktı
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun buram buram yapmacıklık kokan sosyal medya videolarında, Sedat Peker taktiği uygulayıp masadakiler üzerinden mesaj vermeye kalkışması tepki çekti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Twitter hesabından yayınladığı videodaki ayrıntı dikkat çekti. Sedat Peker'in videolarında kullandığı taktiğe başvuran Kılıçdaroğlu'nun masasına iki şeyi özenle yerleştirdiği görüldü.
Kılıçdaroğlu'nun "Başörtüsü meselesini geride bırakmanın zamanı geldi" diyerek Meclis'e kanun teklifi vereceklerini açıkladığı videoda masanın üzerinde Ziya Gökalp’in “Türkçülüğün Esasları” kitabı dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu'nun masasındaki bir diğer ayrıntı ise koyduğu tespihti. Dikkatli sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nun masa düzenini Sedat Peker'den kopyaladığı yorumları yaptı.
Peker de çektiği videolara masasına yerleştirdiği kitaplarla mesajlar vermişti. Peker'in masasına yerleştirdiği kitaplar on binlerce satış yapmıştı.