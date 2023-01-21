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Siyaset Kılıçdaroğlu’ndan seçim tarihi açıklamasI
Siyaset

Kılıçdaroğlu’ndan seçim tarihi açıklamasI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul programı çerçevesinde Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonunu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim tarihine ilişkin, "14 Mayıs olarak ifade ediyorlar, bizim açımızdan herhangi bir sorun yok" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 15:54:00 -
Kılıçdaroğlu’ndan seçim tarihi açıklamasI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul programı çerçevesinde Beyoğlu’nda bulunan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonunu (TÜRKONFED) ziyaret etti. Yaklaşık 2 buçuk saat süren ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"6 liderin bu konuda kararlı olduğunu söyledim"

TÜRKONFED’in saygıdeğer yöneticileriyle bir araya geldiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Ekonomi konusunda beklentilerini ifade ettiler. Hem Türkiye’yi hem dünyayı, bölgeyi yakından izlediklerini ve bizden beklentilerini de bir anlamda sordular. Ben de bütün sorularına büyük bir samimiyetle cevap verdim. Şunu söyledim, Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok, bütün sorunlar çözülebilir. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle çözülebilir. Bozulan bir devlet yapısı var, çürüyen bir yapı var. O yapının da süratle inşa edilmesi lazım. 6 liderin bu konuda kararlı olduğunu ve Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağını, dolayısıyla kimsenin karamsar bir atmosfer vardır diye bir şeye kapılmaması gerektiğini söyledim. Gerçekten Türkiye büyük ve güzel bir ülke. Dolayısıyla iyi kadroları var, bugün bu kadrolar her ne kadar biraz devre dışında olsa da o kadrolar yeniden yönetime geldiği zaman devlete liyakati sağlamış olacağız ve güzel bir Türkiye’yi inşa edeceğiz" diye konuştu.

"Millet İttifakı da zaten bunu istiyor. Yeter, söz milletin olacak"

Basın mensuplarının genel af konusuna ilişkin sorusuna yönelik olarak, konuyu önce 6 liderin konuşması gerektiğini, daha sonra kendisinin düşüncesini ifade etmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, seçim tarihine ilişkin ise "14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. 14 Mayıs gelince de, ‘Yeter, söz milletin’ dedik. Millet İttifakı da zaten bunu istiyor. Yeter, söz milletin olacak" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen davulcular ve zurnacıların uğurlamasıyla birlikte TÜRKONFED binasından ayrıldı.

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