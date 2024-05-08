Kılıçdaroğlu’ndan şaşkına çeviren hamle! Bunu hiç mi hiç yabana atmamak gerekir

Burhanettin Duran, Özgür Özel'in "Aynı görüşteyiz" iyimserliğine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP çevrelerindeki Tayyip Erdoğan karşıtlığını beslemeye devam ettiğine dikkat çekti. Duran, Sabah gazetesindeki “Kılıçdaroğlu mirası, Özel’in zorluğu” başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Siyasette sert söylem ve kutuplaşmadan medet umanların meydan okumalarının devam edeceği öngörülmeli. Nitekim Kılıçdaroğlu, Özel'in yeni tarzını sabote etmek istercesine "saray" söylemini sürdürüyor. Özel'in "Aynı görüşteyiz" iyimserliğine rağmen Kılıçdaroğlu, CHP çevrelerindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığını beslemeye devam ediyor. Eski ve yeni genel başkan arasında iyi polis-kötü polis rol paylaşımı mı var bilmiyorum. Şurası açık ki, Özel'in "makama saygı" çıkışıyla başlattığı siyaset tarzının önündeki en büyük engel Kılıçdaroğlu'nun sert ve kutuplaştırıcı söyleminin CHP habitatındaki yaygın ve etkili varlığıdır. Kılıçdaroğlu gitti ancak siyasetinin gücünü küçümsememek gerekir.”



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