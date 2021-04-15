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Gündem Kılıçdaroğlu'ndan 'patates' çarkı
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan 'patates' çarkı

"Sen gittin de Niğde'de patates üreticilerinin sorunlarını çözdün de biz karşı mı çıktık?" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de "Vatandaşa patates soğan dağıtıyor şimdi, şu akla, şu mantığa bak." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 18:05:00 -

Şubat ayında partisinin grup toplantısında, "Sen gittin de Niğde'de patates üreticilerinin sorunlarını çözdün de biz karşı mı çıktık? Bari hiç değilse şu patates üreticilerinin sorunlarına eğilsinler. Ben eğileceklerini sanmıyorum." açıklamasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine çark etti.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çiftçiden alınan patates ve soğanların ücretsiz olarak dağıtılması üzerine "Vatandaşa patates soğan dağıtıyor şimdi, şu akla, şu mantığa bak." diyerek eleştiride bulundu.

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