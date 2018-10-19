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Kılıçdaroğlu'ndan o İngilizle 3 senede 3 görüşme

Kemal Kılıçdaroğlu, 2016 ve 2017'de görüşmeye gittiği Alan Duncan ile yeniden görüşmek için İngiltere'ye gitti.

19 Ekim 2018 Cuma 01:42
Kılıçdaroğlu'ndan o İngilizle 3 senede 3 görüşme

Kılıçdaroğlu ve İngiltere’nin Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan arasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Parlamentoya da gitti

Kılıçdaroğlu temaslarda bulunmak üzere geldiği Londra'da, Dışişleri Bakanlığında Duncan ile bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Buradan İngiliz parlamentosuna geçen Kılıçdaroğlu, İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisinin Gölge Dışişleri Bakanı Emily Thornberry ile görüştü.

Kılıçdaroğlu daha sonra Lansdowne Club’da İngiliz basın mensupları ile bir araya geldi.

CHP lideri, yarın da Oxford kentinde öğrenci topluluğu The Oxford Union’da bir konuşma yapacak.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 01:42
  1. kemal kılıçdaroğlu
  2. chp
  3. ingiltere
  4. alan duncan

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