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Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden aday olacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

19 Eylül 2019 Perşembe 17:43
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemde yer alan gelişmelerle ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanlığı'nın 'Fettah Tamince' kararını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Vicdanım da buna el vermiyordu ben bunu defalarca dile getirdi. Avukatlarla Fettah Tamince arasındaki parasal ilişkinin çok iyi bir şekilde irdelenmesi lazım. Acaba paranın gücüyle mi oluyor bu? Yoksa başka güçler mi var? Adalet Bakanlığı'nın itiraz etmesi sadece adaletin gerçekleşmesi adına önemli bir aşama" dedi.

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin "Muharrem İnce 'Cumhurbaşkanlığı'na aday olabilirim' dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin aday olma gibi bir fikriniz var mı?" şeklindeki sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"İlk iki soru şu anda gündemimizde olan bir soru değil. Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu zaman bakarız."

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 17:43
  1. CHP
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

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  • 1453 ÜSKÜDAR1453 ÜSKÜDAR10 dk önce
    ABD NİN chpye ATADIĞIBEYİN YAKAN GENEL BAŞKANINA SORULACAK SORUMU BU YAHU? AL SANA CEVAP İŞTE TAM "ke MAL" GİBİ BİR CEVAP. BOŞUNA UĞRAŞMAYIN BU ATANMIŞ, İŞİ GÜCÜ YALAN,DOLAN ,FİTNE FİCURLUK OLAN "ke MAL" EFENDİDEN AKLI BAŞINDA BİR CEVAP ALMANIZ ASLA MÜMKÜN DEĞİLDİR.
  • ÇAKIR EFEÇAKIR EFE16 dk önce
    ŞUNA BAK YAHU, HERİF TAM BİR SİYASETİN YÜZ KARASI.

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