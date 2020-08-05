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Aktüel

Kılıçdaroğlu'ndan Lübnan'a "geçmiş olsun" mesajı:

"Can kaybının artmaması temennisiyle, kardeş Lübnan halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-05 14:02:41 -
Kılıçdaroğlu'ndan Lübnan'a "geçmiş olsun" mesajı:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda meydana gelen patlamaya ilişkin Lübnan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Beyrut'ta yaşanan büyük felakette hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Can kaybının artmaması temennisiyle, kardeş Lübnan halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

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