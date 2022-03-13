Kılıçdaroğlu’ndan ‘liyakat’ pişkinliği!

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Kirli ittifaklarla ele geçirdikleri belediyelerdeki liyakatli ve tecrübeli personeli uyduruk gerekçelerle tasfiye ederek, yerine yandaşlarını ve ittifak ortaklarını dolduran CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk halkının aklıyla resmen dalga geçiyor. “Pandemi Sonrası Türkiye ve Dünya Ekonomisi” başlığıyla düzenlenen “Maltepe Ekonomi Forumu”nda katılan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada devlette liyakat sisteminin yok edildiğini iddia ederek trajikomik bir açıklamaya imza attı. İş bilmez yandaşlar yüzünden CHP’li belediyelerin iflasa sürüklendiğini ve nepotizm bataklığına saplandığını görmezden gelen Kılıçdaroğlu, şu sözleri sarf etti: “Bugün devlette, bürokraside var olan çürümenin, yozlaşmanın temel nedeni liyakat sisteminin yok edilmesidir. Yani bilgiye erişime değil, yani işi yapana değil, sadece belli bir kişiye sadakatten yola çıkarak belli kişileri belli kadrolara taşırsanız sonuç bu günkü yozlaşma tablosunu önümüze çıkarır. Buradan kurtulmamız lazım.”

Namus sözlerini unuttular

Her alanda dev atılımlara imza atan, başta SİHA’lar ve savaş gemileri olmak üzere kendi yerli milli savunma sistemlerini üreten Türkiye’deki teknolojik gelişmeleri görmezden gelen Kılıçdaroğlu, “Ekonomi sürekli gelişen bir kavram ve dünya hızlı değişiyor. Yeni şeyler var. Teknolojide olağanüstü hızlı değişimler var, dönüşümler var. Dolayısıyla Türkiye geriye gittikçe, kan kaybettikçe emin olun çok üzülüyorum. Oysa insanlarımız son derece yaratıcı, son derece başarılı. Ama bu başarılarını yeteri kadar sergileyebilecekleri alan bulamıyorlar” diyerek, eşine ender rastlanır bir manipülasyona imza attı. Verdikleri namus sözlerine rağmen işçi kıyımına imza atan ve hizmet yerine rezalet üreten CHP teşkilatlarındaki çürümeye rağmen Kılıçdaroğlu’nun yukarıdaki sözleri sarf etmesi, “yüzsüzlüğün bu kadarına pes” dedirtti.