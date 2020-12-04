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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan komik iddia! "Takip ediliyorum" deyip duyurdu
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan komik iddia! "Takip ediliyorum" deyip duyurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme gelen suikast iddialarıyla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu takip edildiğini belirtti ve "'Yer altı dünyasını harekete geçireceğiz, onlar susturacaklar' diye düşünüyorlar" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı 'taciz' iddiaları ile ilgili gündemi değiştirme çabası olarak yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 14:45:00 - 2020-12-04 14:48:32
Kılıçdaroğlu'ndan komik iddia! "Takip ediliyorum" deyip duyurdu

Taciz iddialarıyla gündeme gelen CHP’nin Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değiştirme çabası içine girdi.

Kılıçdaroğlu suikast senaryolarıyla ilgili açıklamada bulundu. Ailesinin telefonlarının dinlendiğini iddia eden CHP lideri, "Gittiğim yerler, kaldığım ev, konuştuğum kişiler belli. Benim ve ailemin telefonlarının dinlendiğini zaten biliyorum" dedi.

"Takip edildiğimi biliyorum"

Gazeteci Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Takip edildiğimi biliyorum. Korumalar var ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar ama ciddi bir tehdit var. Benden rahatsız olan ciddi bir kesim var. Bu durumdan iktidar kanadı da rahatsız" ifadelerini kullandı.

Bu durumun kendilerini korkutmadığını aktaran Kılıçdaroğlu "Aksi bir şeyi duymak istemiyorum, aksi bir şey söyleyen kişiyi susturacağız. Yer altı dünyasını harekete geçireceğiz, onlar susturacaklar' diye düşünüyorlar. Bu bizi korkutmaz, CHP'de on binlerce Kılıçdaroğlu var. Onlar çok dar düşünüyorlar, çünkü ufukları çok dar. Sanıyorlar ki bir kişiyi ortadan kaldırdığımız zaman sorunlar çözülür." dedi.

Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışı gündemi değiştirme çabası olarak yorumlandı.

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