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Kılıçdaroğlu'ndan ittifak mesaisi!

Girdiği tüm seçimlerden yenilgiyle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mart 2019 seçimleri için HDP ile ittifak görüşmelerine başladı. Kılıçdaroğlu, Ahmet Türk ve bir medya patronuyla 5 yıldızlı bir otelde buluşarak ittifak konusunu görüştü.

12 Kasım 2018 Pazartesi 10:33
Kılıçdaroğlu'ndan ittifak mesaisi!

CHP ile HDP Mart 2019'daki yerel seçimlerde nasıl bir ittifak yapacak tartışmalarının sürdüğü günlerde Ankara'da kritik bir buluşma gerçekleşti. Milliyet gazetesi yazarı Talat Atilla, 8 Kasım'da Ankara'daki beş yıldızlı bir otelde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Türk'ün gizlice buluştuğunu iddia etti. Atilla'nın iddiasına göre buluşmada bir medya patronu da vardı.

Yazısına 'Ahmet Türk ve bir medya patronu neden gizlice buluştular?' başlığı atan Talat Atilla, 8 Kasım'daki görüşmeyle ilgili bomba kulis bilgilerini paylaştı. Talat Atilla'nın yazısının ilgili kısmı şöyle:

Misafirlerin kim olduğunu kimse bilmiyor

Tarih 8 Kasım 2018... Saat 09.05... Ankara’nın beş yıldızlı bir otelinde sıra dışı telaş var... Ünlü otel, önemli konuklarına sessizce ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor... Görüşme o kadar gizli tutuluyor ki... Otelin birkaç yöneticisi hariç, misafirlerin kim olduğunu hiç kimse bilmiyor.

Ahmet Türk arka kapıdan girdi

Hatta görüşmeyi perdelemek için... Otelin günlük program akışına ‘boss meeting’ yani, ‘patron toplantısı’ yazılarak, görüşme personelden bile gizleniyor. Oteldeki ilk hareketlenme garaj bölümünde yaşanıyor. Kürt siyasi hareketinin önemli isimlerinden Ahmet Türk, siyaset dışı bir arkadaşıyla birlikte otelin arka garajından giriş yapıyor.

Türk'ten 10 dakika sonra Kılıçdaroğlu

Türk’ten yaklaşık 10 dakika sonra otelin yine arka garaj kapısından önce bir medya patronu, hemen arkasından da sessiz iki eskort eşliğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geliyor.

Kısa bir hal hatır sorma faslından sonra... Kruvasan, eski kaşar, bal, tereyağı ve kızarmış ekmek eşliğinde yapılan sabah kahvaltısında ilk sözü medya patronu alır;

Neler konuşuldu?

- Türkiye hepimizin. Umarım bu görüşme Türkiye’ye huzur getirir!

Medya patronunu “Haklısınız” diye yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam eder;

- Sayın Türk, Türkiye ağır bir süreç geçiriyor. Bu resmi bir ittifak görüşmesi değil ama bazı kritik yerlerde demokrasi ve adalet arayışında mutabakat içinde olabiliriz. Özellikle İstanbul ve Ankara seçimlerinin sonucu Türkiye’yi yeniden şekillendirebilir!

Türk biz Kürtler de hatalarımızı gözden geçirmeliyiz

Kafasıyla Kılıçdaroğlu’nu onaylayan Türk’ün ağzından, daha önce hiç duyulmayan şu ilginç kelimeler dökülür;

- Haklısınız efendim. Neler yapılabilir konuşalım. Biz Kürtler de hatalarımızı gözden geçirmeliyiz. Ulusal bir sorunu, sadece Kürt bakışıyla çözemeyiz!

Kılıçdaroğlu, somut önerilerini sorunca, Türk final konuşmasını yapar!

Türk: Mansur Yavaş'a tabanımız sıcak bakmaz

- Tabanımızın oy vereceği isimler koyabilirseniz demokratik mutabakat olabilir. Mesela Ankara’da Mansur Bey’e (Mansur Yavaş’ı kastediyor...) tabanımız sıcak bakmaz! İstanbul’da bazı kritik ilçelerde de CHP listelerinden Kürt seçmene yakın isimlerle sonuç alınabilir!

09.15 civarında başlayan görüşme, ‘prensip mutabakatı kararıyla’ 10.45’te sona erdi...

Kürt siyasetini domine edebilen Ahmet Türk ile CHP liderinin ‘demokrasi ve adalet ittifakı’ başlığı ile el sıkışmaları... Özellikle İstanbul ve Ankara özelinde sürprizler yaşatma potansiyeli barındırabilir.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 10:33
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Ahmet Türk
  5. CHP HDP ittifakı

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM35 dk önce
    Bu Ahmet TÜRK ü sağlık durumunu gerekçe göstererek tahliye ettiler, herif koşa koşa kaMAL efendiyle "adalet"yürüyüşü yaptı. Sizin adaletinizi ...
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