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Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı'ndaki, "Kahraman ırkıma bir gül" ifadesiyle ilgili, "Kimin ırkı bu? Hani ırkçılık yapmayacaktık?" dedi.

02 Kasım 2018 Cuma 12:27

Skandalların efendisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında, İstiklal Marşı'na adeta hakaret etti. Daha önce İstiklal Marşı'nı okumaya çalışırken ağzı dili birbirine dolanan ve Marşımızı bilmediğini gözler önüne seren Kılıçdaroğlu, yine bir skandala imza attı. 

"Hani ırkçılık yapmayacaktık?"

Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında "Andımız" tartışmalarına yönelik soruya verdiği cevapta yine bir skandala imza attı. Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı'nın "Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet bu celal?" dizelerine yönelik, "Kimin ırkı bu? Hani ırkçılık yapmayacaktık?" sözleriyle adeta Marşımıza hakaret etti.

Ağzı diline dolanmıştı

Konuşmasının devamında Başkan Erdoğan'ı İstiklal Marşı'nı bilmemekle suçlayan Kılıçdaroğlu'nun, yakın bir dönemde İstiklal Marşı'nı "Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alçak" şeklinde okuması büyük tepki çekmişti. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun dizeyi okurken önündeki kağıttan yardım alması dikkat çekti.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 12:27
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. andımız
  4. istiklal marşı

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