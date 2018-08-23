Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye davet!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, 1 Eylül'de düzenlenecek törenle dünyaevine girecek. Düğün davetiye listesi merakla beklenirken Kılıçdaroğlu’nun parti içerisinde en güçlü rakibi olan Muharrem İnce’yi oğlunun düğününe davet ettiği bildirildi.23 Ağustos 2018 Perşembe 12:27
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu oğlu Kerem'i evlendirmeye hazırlanıyor.
Çift, geçen yıl nisan ayında Mine Alşan'ın memleketi Trabzon'da sade bir törenle aile arasında nişanlanmıştı.
Nişan sonrası vatani görevi için Sivas'a giden Kerem Kılıçdaroğlu, Temeltepe Askeri Kışlası'nda kısa dönem askerlik yaptı.
Mart ayında terhis olan Kerem Kılıçdaroğlu, düğün hazırlıklarına başladı.
Kurban Bayramı sonrasına bırakılan düğünün 1 Eylül'de yapılması kararlaştırıldı.
Hazırlıkları büyük oranda tamamlanan çiftin düğünü, 1 Eylül Cumartesi günü Ankara İncek'te bulunan La Rossa Wedding'de yapılacak.
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