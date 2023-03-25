Kılıçdaroğlu'ndan 'ince' plan! Muharrem İnce'ye 'çocukluk hayalini' teklif edecek!

6'lı koalisyon son olarak terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'yi saflarına kattı. HDP'nin skandal birçok talebini kabul eden 6'lı koalisyon son olarak gözü Memleket Partisi'ne dikti. Muharrem İnce'nin oyları bölmesinden endişe eden Kemal Kılıçdaroğlu, İnce ile bir görüşme gerçekleştirecek. İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından geri adım atmamakta kararlı olduğunu söylerken, Kılıçdaroğlu'nun ikna planı ortaya çıktı.

MUHARREM İNCE 100 BİN İMZA PEŞİNDE

CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını açıkladı. İnce, 100 bin imzayı toplamaya çok yaklaşırken, adaylık konusunda pazarlık yapmayacağını söyledi. İnce, seçime tek girme kararı alırken, son anketlerde oyunun arttığı belirtiliyor.

BAY KEMAL'DE 'OYLAR BÖLÜNECEK' KORKUSU

HDP'nin de katılımı ile 7'li koalisyona dönüşen Millet İttifakı'nda şu sıralar Muharrem İnce paniği var. İnce'nin HDP'nin ittifaka katılımı sonrası CHP'ye tepkili olan kesimin oylarını alabileceği endişesi yaşanıyor. İnce'nin oyları bölmesini engellemek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, 7'li koalisyonu oluşturduğu sistemdeki gibi yine çareyi koltuk dağıtmakta buldu.