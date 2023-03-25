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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan 'ince' plan! Muharrem İnce'ye 'çocukluk hayalini' teklif edecek!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan 'ince' plan! Muharrem İnce'ye 'çocukluk hayalini' teklif edecek!

Yeniakit Publisher
2023-03-25 09:30:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan 'ince' plan! Muharrem İnce'ye 'çocukluk hayalini' teklif edecek!

CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'ni saflarına çekmek için yine koltuk teklif edecek. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının artması nedeniyle Muharrem İnce'ye bakanlık teklif edecek. Kılıçdaroğlu, İnce'ye teklif edeceği bakanlığa da karar verdi. İşte Ankara kulislerindeki bomba iddia...

6'lı koalisyon son olarak terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'yi saflarına kattı. HDP'nin skandal birçok talebini kabul eden 6'lı koalisyon son olarak gözü Memleket Partisi'ne dikti. Muharrem İnce'nin oyları bölmesinden endişe eden Kemal Kılıçdaroğlu, İnce ile bir görüşme gerçekleştirecek. İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından geri adım atmamakta kararlı olduğunu söylerken, Kılıçdaroğlu'nun ikna planı ortaya çıktı.

MUHARREM İNCE 100 BİN İMZA PEŞİNDE

CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını açıkladı. İnce, 100 bin imzayı toplamaya çok yaklaşırken, adaylık konusunda pazarlık yapmayacağını söyledi. İnce, seçime tek girme kararı alırken, son anketlerde oyunun arttığı belirtiliyor.

BAY KEMAL'DE 'OYLAR BÖLÜNECEK' KORKUSU

HDP'nin de katılımı ile 7'li koalisyona dönüşen Millet İttifakı'nda şu sıralar Muharrem İnce paniği var. İnce'nin HDP'nin ittifaka katılımı sonrası CHP'ye tepkili olan kesimin oylarını alabileceği endişesi yaşanıyor. İnce'nin oyları bölmesini engellemek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, 7'li koalisyonu oluşturduğu sistemdeki gibi yine çareyi koltuk dağıtmakta buldu.

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Yorumlar

Hayro

Ne kötülükler yapmışız ki: Rabbim bizi sarhoşların ,sapıkların ve dinsizlerin ,çocukluk hayalleriyle imtihan ediyor. Vatanın kaderi bunları hayallerinde ise ;Batsın bu vatan yeniden bi kuracak gönderir Allah…!

DRSNN

İNCENİN GENÇLERİ DAANSLA KANDIRIP DALAVAREYLE SATMASI ÇOK YAKINDIR CHP HDP Yİ DESTEKLEYECEK ZAVALLI UMUTSUZ GENÇLER ORTADA KALACAK EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEYYY GENÇLER SİZİ ASLA SATMAYACAK LİDERİN PEŞİNDEN GİDİN RECEP TAYYİP ERDOĞAN DAN YANA OLUN
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