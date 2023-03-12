Kılıçdaroğlu'ndan IMF'e yeşil ışık! Pek çok kuruluştan kredi alabiliriz

Birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen Kılıçdaroğlu, buradaki ziyaretleri kapsamında öncelikli olarak Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsasının hizmet verdiği binada, çeşitli iş temsilcileriyle bir araya geldi.

Kahramanmaraş'ta basın açıklamasında bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, IMF'ten borç almaya sıcak baktığını kaydetti.



"UYGUN KOŞULLARDA KREDİ ALABİLİRİZ"

Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Var olan sorunların tamamını sırtlanacağız. Millet İttifakı olarak sırtlanacağız. Bütün sorunları çözeceğiz. Bütün vatandaşlarım emin olsunlar. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye güçlü ve yeterli kaynakları olan bir ülkedir. İyi bir yönetim, halkına hesap veren bir yönetim, saydam bir yönetim olduğu takdirde pek çok kuruluştan yardım da alabiliriz. Pek çok kuruluştan, düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi de alabiliriz. Dolayısıyla Türkiye bu sorunu aşar."

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OTELDE IMF İLE GİZLİ TOPLANTI

Daha önce CHP ve İYİ Partili isimler IMF ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Ankara Hilton Otel'de IMF yetkilileriyle bir araya gelmiş, Öztrak ve Yılmaz dikkat çekmemek için farklı kapılardan giriş yaptığı görülmüştü.

DEFALARCA GÖRÜŞTÜLER

Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, IMF ile yapılan skandal görüşmeyi gayet normal bir durummuş gibi savunmuş ve bu görüşmenin ilk görüşme olmadığını itiraf etmişti.