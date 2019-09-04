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Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na tam destek: Gitmemesi ayıp olurdu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, terör bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle görevlerinden alınan HDP'lilerin ayağına giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Kılıçdaroğlu, "Batman'a gitmişken, Diyarbakır'a uğraması gayet doğaldır. Uğramaması ayıp olurdu" dedi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:30
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na tam destek: Gitmemesi ayıp olurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı TV programında Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki sel faciası sırasında tepki çeken Bodrum tatili ve tartışmalı Diyarbakır ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul'daki sağanak sonrası oluşan sel sırasında Ekrem İmamoğlu'nun tatil yapmasına yöneltilen eleştirilerin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Oraya çocuğunu almaya, küçük kız çocuğu var onu almaya gidiyor. Alıp gelecek, onu tatil olarak görmemek lazım. Tatil değil zaten" dedi.

Belediye başkanlarının il dışına çıkarken mülkü amirden izin aldıklarına işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Merkezi otoriteye bilgi veriyorlar 'ben şuraya gideceğim' diye. O izin olarak algılanıyor. Kaldı ki tatil olsa, bir insanın tatil yapma hakkı yok mu? En doğal hakkı. Ekrem Bey ister İstanbul'da olsun, sadece Ekrem Bey için demiyorum diğer belediye başkanlarımız için de geçerli. Bunlar kentten ayrılınca kentle bağları kopmuyor, günlük her türlü bilgi veriliyor. Bugünkü teknolojik ortamda 'Kentin içinde niye durmadın?' diye eleştiri getirmek doğru değil ama tabii o gün yağmurun yağacağını, o tablonun yaşanacağını bilseydi elbette orada olurdu."

İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti

Üç büyükşehire görevlendirme ve Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ile Batman ziyaretine ilişkin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "(İmamoğlu'nun) Hem Batman'a hem Diyarbakır'a gidişi partinin bilgisi dahilinde. Ekrem Bey o tür şeylere zaten dikkat ediyor. Elbette Batman'a gitmişken, Diyarbakır'a uğraması gayet doğaldır. Uğramaması ayıp olurdu." ifadesini kullandı.

"Hangi hendekler?"

Üç büyükşehirdeki görevlendirmelerle ilgili "Yeniden hendekler mi olsaydı?" tepkisi hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu "Hangi hendekler? Sur'da olanlara hepimiz karşı çıktık. Ahmet Türk kendisi söyledi 'Ben hendeklere karşı çıktım.' diye." karşılığını verdi.

HDP sorusuna kaçamak cevap

"HDP'nin PKK' ile arasına mesafe koyma konusunda yıllardır başarılı olmadığını kabul etmiyor musunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Koymasını isteriz, kesinlikle. Demokrasiyi savunup teröre sıcak bakmak mümkün değildir. Bu ateşle su gibidir. Siz demokrasiye inanıyorsanız her türlü şiddete karşı çıkmak zorundasınız. Terör bir insanlık suçudur. İster kurum olsun ister parti olsun, ister şahıs olsun, kim olursa olsun, teröre karşı ortak mücadele, teröre karşı ortak duruş sergilemek zorundayız. Bu duruşu hepimizin sergilemesi lazım. Teröre karşı mücadele edeceğiz ama terörü sonlandırmak için de çaba harcayacağız."

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:30
  1. Batman
  2. İstanbul
  3. Diyarbakır
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. CHP
  6. HDP
  7. Ekrem İmamoğlu

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