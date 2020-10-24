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Aktüel Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu
Aktüel

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu

Yeniakit Publisher
2020-10-24 13:38:41 -
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayıp geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüşerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Kovid-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyorum." ifadesini kullandı.

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