Kılıçdaroğlu'ndan ilginç açıklama: Rantı hak edene vereceksin

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halk Tv'de Serhan Asker'in Siyaset Kültürü programında açıklamalarda bulundu.

Programda Kılıçdaroğlu şu ilginç ifadelerde bulundu:

Onlar gökdelenleri dikiyorlar. Bu ilçede insanlar yok mu? Canları yok mu? Bizim milliyetçilik anlayışımızla onların anlayışı çok farklı. Tabii ki bir yerde rant olacaktır. İnsanın olduğu her yerde rant olacaktır. Ama rantı hak edene vereceksin. Gelip baksınlar Fikirtepe'de kentsel dönüşüm nasıl oldu? Hani bu insanlara ev verilecekti, hani kentsel dönüşüm vardı? Siz iradeyi rantçıya teslim ederseniz, kenti iyi yönetemezsiniz.