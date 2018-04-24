Kılıçdaroğlu'ndan iğrenç espri!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasında Osmanlı'ya ve Osmanlı padişahlarına yönelik yaptığı hakaret ve saldırıları yineleyen Kılıçdaroğlu Başbakan Binali Yıldırım'la ilgili iğrenç bir espri yaptı. Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'la ilgili konuşurken 'Milyonali afedersin Binali' diyerek espri yapmaya çalıştı.