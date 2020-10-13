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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan içinde PKK-HDP adı geçmeyen terör kınaması!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan içinde PKK-HDP adı geçmeyen terör kınaması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın ve ittifakı HDP'nin adını geçirmeden terörü kınadı. Ağaç yakmanın günah olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "10 Ekim’de yaşanan terörün kimlerden, nerelerden, nasıl kaynaklandığının ortaya çıkarılması devletin görevidir." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:20:00 - 2020-10-13 16:24:36
Kılıçdaroğlu'ndan içinde PKK-HDP adı geçmeyen terör kınaması!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, terörle mücadeleyi milli mücadele olarak gördüklerini söyleyerek, “Terörü insanlık suçu olarak görüyoruz, herkes böyle bilsin” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

PKK-HDP adı geçmeden terörü kınadı

Hatay'da meydana gelen orman yangınına değinen ve terörle mücadeleye destek verdiklerini söyleyen terör örgütü PKK'nın ve onun siyasi uzantısı HDP'nin adını geçirmeden terörü kınadı. Kılıçdaroğlu, "Biz nereden gelirse gelsin terörü bir insanlık suçu olarak görüyoruz ve teröre karşı mücadeleyi de bir milli mücadele gibi görüyoruz. Herkesin böyle bilmesini isterim." dedi.

'Ağacı yakmak büyük günahtır'

"İnsanların inançlarına saygı göstereceğiz ama terör, terördür." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"10 Ekim’de yaşanan terörün kimlerden, nerelerden, nasıl kaynaklandığının ortaya çıkarılması devletin görevidir. Teröre karşıyız ama ağaçları, tabiatı seviyoruz. Bütün canlıları, kainatı seviyoruz. Gelecek çocuklarımızın, torunlarımızın güzel bir ekosistem içinde doğma hakları var. Ağacı yakmak en büyük günahtır. Hele bir ormanı, hayvanları, kuşları yakmak…" diye konuştu.

HDP'nin tehditi CHP'de karşılık buldu

Öte yandan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, ittifaklarına göndermede bulunarak, "HDP bu kadar baskı altındayken diğer muhalefet partileri ikircikli davranırsa HDP seçmeni bunu unutmaz" dedi. Bu açıklamanın ardından CHP'den HDP'ye dayanışma ziyareti gerçekleştirildi.

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HDP'nin tehditi CHP'de karşılık buldu!

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