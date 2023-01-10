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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan HDPKK'ya skandal destek: Asla kabul etmiyoruz
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan HDPKK'ya skandal destek: Asla kabul etmiyoruz

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Hazine yardımı kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz ve doğru bulmuyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 14:57:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan HDPKK'ya skandal destek: Asla kabul etmiyoruz

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılmasına karşı çıkarak skandal ifadeler kullandı.

HDP'nin kapatılması davası hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Demokrasi olmazsa olmazımızdır. Siyasi partilerin kapatılması askeri dönemin geleneğidir. Partileri kapatıp Hazine yardımı kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz ve doğru bulmuyoruz. Korkmayacağız, inandığımız yolda kararlılıkla yürüyeceğiz" diye konuştu.

 

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