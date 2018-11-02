Kılıçdaroğlu’ndan HDP ile ‘İttifak’ açıklaması… ‘Yapacağız…’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir TV programında açıklamalarda bulundu.

HDP ile ittifak olacak mı sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

Biz işbirilği yapacağız ama kiminle? İktidarın uygulamalarından rahatsız olanlarla... Bizim işbirliğimiz A partisi, B partisiyle değil, seçmenle... İşbirilği vatandaş ile yapılır. Doğrudan her vatandaşın oyunu isteyeceğiz.

Muhalefet partileriyle parlamentoda iş birliği yapıyoruz. HDP, İYİ Parti evet dedi ama MHP'liler söz verdi, AK Parti'yle devam etti sonra. Buna işbirilği mi denir bilmiyorum ama toplumun sorunları çözmek için anlaşıyorlarsa işbirliği olur. Türkiye'nin her tarafında CHP'nin adayı olacak. İttifak olmayacak, kendi adayını gösterecek.İş birilği yönünde talep gelirse görüşürüz. Milletvekili seçimlerinde yasal işbirliği vardı, yerel yönetimleride partilerden çok aday profili önemli.