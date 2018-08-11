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Kılıçdaroğlu'ndan Hakkı Bulut'a ziyaret!

Kemal Kılıçdaroğlu, kalp rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçiren sanatçı Hakkı Bulut'a hastane ziyaretinde bulundu.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 18:12
Kılıçdaroğlu'ndan Hakkı Bulut'a ziyaret!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrası operasyon geçiren sanatçı Hakkı Bulut’u hastanede ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi de eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü. Kılıçdaroğlu, daha sonra aynı katta bulunun hastaları da ziyaret ederek, durumları hakkında bilgiler aldı.

Yaşadığı şiddetli göğüs ağrısı şikayeti sonrası hastaneye başvuran Bulut’un ameliyatını gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, Kemal Kılıçdaroğlu’na Bulut’un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Çaynak, "Değerli ses sanatçımız Hakkı Bulut, şiddetli göğüs ağrısı şikAyeti ile hastanemize geldi. Yapılan anjiyografide kalp damlarından bir tanesinde ileri derecede darlık tespit ettik. Kardiyoloji uzmanı arkadaşlarımızla birlikte anjiyo işlemi ile damarın açılmasını uygun görmedik. Damar tıkanıklığının giderilmesi için kendisini Minimal İnvaziv Kapalı Yöntemle by-pass operasyonuna aldık. Bir gün yoğun bakımda tuttuktan sonra kendisini istirahat etmesi için normal odaya aldık" dedi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 18:12
  1. Kılıçdaroğlu
  2. hakkı bulut
  3. Akif Hamzaçebi

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