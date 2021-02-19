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Gündem Kılıçdaroğlu’ndan güldüren cevap! Bakın neden ‘PKK’ diyemiyormuş
Gündem

Kılıçdaroğlu’ndan güldüren cevap! Bakın neden ‘PKK’ diyemiyormuş

Gara’daki PKK’ya indirilen darbeden beri terör örgütüne ‘PKK’ demeyerek eleştirilerin hedefi haline gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, örgüte neden ‘PKK’ diyemediğine dair güldüren bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 14:57:00 -
Kılıçdaroğlu’ndan güldüren cevap! Bakın neden ‘PKK’ diyemiyormuş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Gara bölgesinde hain terör örgütü tarafından kaçırılan ve alçakça şehit edilen 13 masum vatandaşımız için taziye mesajı yayınladı. Ancak CHP Lideri'nin, HDP ile var olan ilişkilerin bozulmaması için "Terör örgütü PKK" ifadelerini kullanmaması tepkilere neden oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, neden PKK demediğini "Ben terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değilim." ifadeleriyle açıkladı.

Bugün de BBP ile görüşemesinin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gara Operasyonu'nun ardından neden terör örgütü PKK'nın adını kullanmadığını açıkladı.

"Reklam yapmak zorunda mıyım?"

Kılıçdaroğlu, "Biz, bir terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz." diyerek kendisini şu ifadelerle savundu;

"Bölücü terör örgütüne söylenmesi gereken her şey söylenmiştir. Devletin diline uygun. MSB bölücü terör örgütü der, biz de kullanıyoruz. Bölücü terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde hesapları olan bütün terör örgütlerine karşıyız. Türkiye'nin birliğinden ve bütünlüğünden yanayız." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Demir

Yalancı ölsünmü
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kütahyalı

bunu izah etmek zorunda olman bile herşeyi açıklıyor
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