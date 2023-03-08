Kılıçdaroğlu’ndan flaş hamle! Kulağı delik isim, böyle duyurdu

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Millet İttifakı'nda yaşanan ortak aday krizinde İyi Parti ve CHP arasındaki gerilime ve sorunun çözülmesine yer verdiği köşesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki talimatını yazdı.

Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Son bir haftanın en gerilimli iki lideri ve partisi hangileriydi derseniz herhalde herkesin işaret edeceği yer CHP ve İYİ Parti olurdu.

Kamuoyuna yansıyanın iki katı kadar öfke her iki partinin kadrolarında da mevcuttu.

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Hatta o denli ki rakip partilerden çok daha yüksek oranlı bir öfke patlaması yaşanıyordu.

“Dostların kavgası ve küslüğü sert olur” söylemini haklı çıkaran bir sürece tanıklık edildi…

Görünen o ki dün itibarıyla her iki parti de bu sürece sünger çekme kararı almış.

Burada en dikkat çeken de Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti ve Akşener konusunda önceki akşamdan itibaren arkadaşlarına verdiği talimat…

Aktarıldığına göre kurmaylarına ve belediye başkanlarına, “Ne talebi olursa eksiksiz yerine getireceksiniz, benden talimat geliyor gibi davranacaksınız; nezaketinizi de eksik bırakmayacaksınız” talimatını vermiş…

Uzun yıllar birlikte siyaset yapıp, birlikte yol aldıklarını dolayısıyla arada kısa süreli kırgınlıklar olsa da bunun onarılması için el birliği ile hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapmış.

CHP’den yansıdığına göre milletvekili seçimine ilişkin çalışmalarda da bu ilkeden hareket edilecek; İYİ Parti’den gelen talep ve yaklaşımlar öncelikli olacak… (…)"