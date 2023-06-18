Kılıçdaroğlu’ndan flaş hamle! İmamoğlu bakalım şimdi ne yapacak

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yol haritası belirleme konularındaki maharetinin 6’lı masa toplantıları sürecinde görüldüğünü belirten Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, “Erdoğan’a karşı ‘büyük bir koalisyon’ toplama işini başaran ve o süreçte Akşener’e istediklerini kabul ettiren Kılıçdaroğlu şimdi yeni bir ‘kaybet-kaybet’ denklemine İmamoğlu ve CHP’yi sokmuş durumda” ifadelerini kullandı.

Duran, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu’nun yol haritası belirleme konularındaki maharetini 6’lı masa toplantıları sürecinde gördük. Erdoğan’a karşı “büyük bir koalisyon” toplama işini başaran ve o süreçte Akşener’e istediklerini kabul ettiren Kılıçdaroğlu şimdi yeni bir “kaybet-kaybet” denklemine İmamoğlu ve CHP’yi sokmuş durumda. Siyasi yasaklı olma riski altındaki İmamoğlu’nun siyasi manevra alanı dar. Belediye başkanlığından ayrılarak genel başkanlığa geçmesi durumunda her ikisini de kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilir. Yasak gelme ihtimali ve bunun zamanı İmamoğlu’nun siyasi tercihinin yönünü zorlaştırıyor. Belediye başkanlığını ya da genel başkanlığı hedeflemesi riski ortadan kaldırmıyor. Kaldı ki İmamoğlu’nun CHP için değişim perspektifinin ne olduğu da belli değil.”



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