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Siyaset Kılıçdaroğlu’ndan ‘eşcinsel’ çarkı
Siyaset

Kılıçdaroğlu’ndan ‘eşcinsel’ çarkı

Gelen tepkiler üzerine geri vitese takan “Çarkçı Kemal” lakaplı Kılıçdaroğlu, LGBT’yi meşrulaştırmaya yönelik vaatlerinin yer aldığı ilanları kaldırttı.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 10:45:00 -
Kılıçdaroğlu’ndan ‘eşcinsel’ çarkı

Verdiği namus sözlerinin arkasında durmamasıyla bilinen ve hakkında “Çarkçı Kemal” adlı bir kitap bile yazılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşine ender rastlanır bir çarka daha imza attı. Adı konulmadığı halde zillet ittifakının potansiyel cumhurbaşkanı adayı gibi davranan ve seçim vaatlerini şimdiden sıralamaya başlayan Kılıçdaroğlu’nun, olası CHP iktidarında LGBT sapkınlığını yasayla normalleştireceğini duyurduğu ilanları apar topar kaldırdığı öğrenildi. 31 Ocak’ta, İstanbul’un muhtelif bölgelerinde asılan, “Etnik köken, inanç, engellilik, cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak” yazılı ilanlarını sessiz sedasız kaldırtan Kılıçdaroğlu’nun, 1 Şubat sabahı aynı bilboardlara, “Sorulamayacak sorular kanunu çıkacak. İnsan haklarını ihlal eden her soru kanunla yasaklanacak” ilanları astırması dikkatlerden kaçmadı.

“LGBTİ, Türk aile yapısını niye bozsun!”

Daha önce katıldığı bir TV programında, “LGBTİ Türk aile yapısını niye bozsun” diyen Kılıçdaroğlu’nun tepkilerin ardından söz konusu afişleri kaldırması, Müslüman kitleyi etkilemeye yönelik sinsi bir adım olarak yorumlandı.

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Yorumlar

Nokta.

En azında adalet gelecek bu yeter.
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Abdullah Murat

İslam Allaha teslim olma boyun eğmedir. Dişi ve erkek olarak yaratan odur. Dişi olarak yarattığı halde ben erkeğim yada tam tersini iddia eden baştan kaybeder. islama ehil olmaktan çıkar gider. Müslüman: teslim olmuş neye teslim olmuş; Allaha hükümlerine kadına ve erkeğe biçtiği fıtrata boyun eğmiş bununla birlikte iki ibadette önemi açısından eklenmiştir namaz ve zekat Bu sebeple bir çocuğu lgbt ahlaksızlığına dahil etmek onu dinsizleştirmek islama ehil olmaktan çıkarmaktır. Bu satanizmin ataizm misyonerliğidir. Bu en büyük zulümlerden ve kötülüklerden biridir. Bu yasaklanması zorunlu olan büyük bir kötülüktür Çocukları gerçekten seviyor ve merhamet ediyorsanız önce buna karşı çıkarsınız. İmanınız varsa bu böyle olmalıdır. Din istismarı çocuk istismarından büyük hepsinin temelidir.
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