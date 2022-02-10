Kılıçdaroğlu’ndan ‘eşcinsel’ çarkı

Verdiği namus sözlerinin arkasında durmamasıyla bilinen ve hakkında “Çarkçı Kemal” adlı bir kitap bile yazılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşine ender rastlanır bir çarka daha imza attı. Adı konulmadığı halde zillet ittifakının potansiyel cumhurbaşkanı adayı gibi davranan ve seçim vaatlerini şimdiden sıralamaya başlayan Kılıçdaroğlu’nun, olası CHP iktidarında LGBT sapkınlığını yasayla normalleştireceğini duyurduğu ilanları apar topar kaldırdığı öğrenildi. 31 Ocak’ta, İstanbul’un muhtelif bölgelerinde asılan, “Etnik köken, inanç, engellilik, cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak” yazılı ilanlarını sessiz sedasız kaldırtan Kılıçdaroğlu’nun, 1 Şubat sabahı aynı bilboardlara, “Sorulamayacak sorular kanunu çıkacak. İnsan haklarını ihlal eden her soru kanunla yasaklanacak” ilanları astırması dikkatlerden kaçmadı.

“LGBTİ, Türk aile yapısını niye bozsun!”

Daha önce katıldığı bir TV programında, “LGBTİ Türk aile yapısını niye bozsun” diyen Kılıçdaroğlu’nun tepkilerin ardından söz konusu afişleri kaldırması, Müslüman kitleyi etkilemeye yönelik sinsi bir adım olarak yorumlandı.