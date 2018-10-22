Kılıçdaroğlu'ndan erken yaşta emeklilik açıklaması! 'Kimse 38 yaşında...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emek Çalıştayı’nda önemli açıklamamlar yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Kayıt dışı çalışmayla mücadele iktidarların görevidir. Onlara en büyük desteği sendikalar ve STK'lar verir. Bir, kişi çalışıyor ama hiçbir kaydı yoktur. İki, kişi çalışıyor ama 1-2 hafta üzerinden prim ödeniyordur. Üç, ayda beş bin alıyorsa asgari ücret üzerinden prim ödeniyordur. 3.havaalanında çalışan işçilerin taleplerinden biri bizim aylıklarımızı bankaya yatırındı. Bu kayıt dışı çalıştırıyorlar, sigorta primlerimizi yatırmıyorlar demek. Bu talebin gereği yerine getirilmedi.

99'un başında 2 milyar olan açığın düşmesi lazım önlemlerle. Emeklilik yaşı yükselmiş, aylıklar düşmüş açığın kapanması lazım. Ama tam tersi açık büyüdü. 2017 16 milyar 700 milyon lira. Yeni ekonomi programında açıkladıkları rakam. 2018 21 milyar 500 milyon, 2019'da 28 milyar 100 milyon lira sosyal güvenlik sistemi açık verecek.

Fatura vatandaşa çıkıyor

Sayıştay TBMM adına kamu harcamalarını denetleyen kurumun adıdır. Sayıştay sosyal güvenlik sistemine de bakacağım diyor. 83 milyar 55 milyon çalışanın aylığından kesiliyor ama götürülüp Sosyal Güvenlik Kurumu'na yatırılmıyor. Siyasi iktidar izin vermediği için tahsil etmiyor. Esnafta borcunu ödeyemiyor. Alacağın yüzde 99'u icra ve takibi yapılamıyor. Güçlü bir müfettiş kadrosu var 1819 raporun 1313'ü hiçbir işleme konulmuyor. Siyasi iktidar ceza verilmesini istemiyor. Belediyelerde ödemiyor. Yanlarında çalıştırdıkları işçilerin aidatlarını ödemiyorlar. Devlette ödemiyor. Fatura sizlere çıkıyor. İktidar yapması gerekeni yapmıyor fatura vatandaşa çıkıyor.

Bu rakam gerçekçi değildir

38 yaşında emeklilik zaten olmaz. Hiç kimsede çıkmaz ortaya. Ama bir hak sahibiysem ben bu hakkı kullanmak isterim diyor. 750 milyar lira açık olacakmış. Bu rakam gerçekçi değildir. Bu rakamın verilmesinin 38 yaşında emeklilik lafının söylenmesinin sosyal güvenlik sisteminde bir düzenleme yapılmasının önünü kesmek istiyorlar. Vatandaş "kardeşim sen alacakları topluyor musun? Yoksa birilerine peşkeş mi çekiyorsun" demesi lazım. Aile yardımı sigortası olsa kimse erken emeklilik arayışına girmez.