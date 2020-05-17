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Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan 'Eren Yıldırım' hamlesi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın Vefa Destek Grubu'na saldırması nedeniyle tutuklanmasına ilişkin Adana'ya heyet gönderme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 19:56:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan 'Eren Yıldırım' hamlesi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vefa Destek Grubu'na saldıran CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım hakkında verilen tutuklama kararının ardından, heyet oluşturulması talimatı verdi.

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyette, Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yer alıyor.

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