Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'İş Bankası' cevabı: Bu tuzağa düşmeyeceğim

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te aralarında Sputnik'in de bulunduğu bir grup gazeteciyle sohbetinde sorular üzerine Erdoğan'ın İş Bankası açıklamasını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devrine ilişkin açıklamalarına,"Memlekette, mutfaklarda yangın var. O bunları benim dillendirmemi istemiyor. İşsizlik almış başını gidiyor, bunları dillendirmemi istemiyor. Dış politikada büyük tıkanmalar var, bunları dillendirmemi istemiyor. O beni İş Bankası tartışması ile kısır bir alana hapsetmek istiyor. Ben bu tuzağa düşmeyeceğim." cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu, İş Bankası hisselerinin devrinin yasal olarak mümkün olup olmadığına ilişkin soruya ise, "Hayır" cevabını vermekle yetindi.

İş Bankası masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında CHP'yi eleştirirken izleyici localarından bir partili ‘İş Bankası' meselesini hatırlattı. Bunun üzerine Erdoğan, "O da gelecek o da gelecek. İş Bankası masada bunu unutmayın. Gazi Mustafa Kemal'in İş Bankasını CHP'ye değil Hazineye tahsisi vardır ve bu İş Bankası Hazinenin malı olacaktır Allah'ın izniyle. Bu parlamento, bu tarihi kararı da Allah'ın izniyle alacaktır…" diye konuştu.