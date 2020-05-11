Kılıçdaroğlu'ndan "darbe yapacağız" itirafı! FETÖ'cülerin sözleriyle meşrulaştırmaya çalıştı

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe yapmaya çalıştıklarını adeta itiraf etti.

"Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "Önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde bir iktidar değişikliğini, hatta bir sistem değişikliğini görüyorum" şeklindeki darbe kokan skandal sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'ndan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Uğuroğlu, konuyla ilgili Kılıçdaroğlu'na "Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu ise soruya "Demokrasiyi getireceğiz bu ülkeye" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri "demokrasi kılıfıyla darbe yapmaya" çalıştıklarının itirafı şeklinde yorumlandı.

Öte yandan 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında FETÖ'cü hainler de TRT bildirisinde "demokrasi getireceğiz" demişlerdi. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülerle aynı dili kullanarak demokrasi kılıfıyla darbeyi meşrulaştırmaya çalışması dikkat çekti.