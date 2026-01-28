Böcek çiftinin yazışmaları ortaya çıktı! Belediye aracıyla kokain transferi

CHP ile ilgili skandallar bitmek bilmiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tamamlanan iddianamede, tutuklanıp başkanlık görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, hem kolluk hem de savcılık aşamasında verdiği ifadelere yer verildi. İddianamede 4'üncü şüpheli olarak yer alan Zuhal Böcek; eşi Mustafa Gökhan Böcek'in belediyeyle iş yapan kişi ve şirketlerle ilişkileri, bu ilişkiler üzerinden elde edildiği öne sürülen mal varlığı ve para hareketleri ile ilgili detaylı bilgi verdi.

Zuhal Böcek'in SGK kayıtlarında 2021-2022 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Antalya İnsan Kaynakları A.Ş.'de sosyal medya uzmanı, 2023-2025 yılları arasında ise bir inşaat firmasında sekreter olarak çalıştığı, Ağustos 2025 itibarıyla şirket ortağı olarak kaydının bulunduğu belirtildi. Ayrıca, bir tarım ve hayvancılık şirketinde de müdür sıfatıyla görev yaptığı tespit edildi.

MASAK'TAN MAAŞ ÖDEMELERİ İSTENDİ

MASAK'tan temin edilen finansal verilerin incelenmesi sonucunda, Zuhal Böcek'in hesabına Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Antalya İnsan Kaynakları A.Ş.'den 2021-2023 yılları arasında 23 işlemde toplam 134 bin 418 lira, 'Rüşvet' suçundan hakkında ek takipsizlik kararı verilen inşaat şirketinden ise 2023-2025 yılları arasında 26 işlemde toplam 736 bin 723 lira para girişi olduğu kaydedildi. İşlem açıklamalarında 'maaş ödemesi' ibaresinin yer aldığı, bu kapsamda 2021 yılından itibaren toplam 871 bin 141 lira ödeme yapıldığı belirtildi.

1 LİRALIK TRANSFERLER DİKKATİ ÇEKTİ

İddianamede, 31 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihlerinde Zuhal Böcek ile eşi Mustafa Gökhan Böcek arasında 21 adet 1 lira ve 1 adet 10 liralık para transferi yapıldığı, işlem açıklamalarının mesajlaşma şeklinde olduğu ve bu durumun şüpheli bulunduğu vurgulandı.

10,7 MİLYON LİRAYA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, Zuhal Böcek'in hesabında bulunan ve 'İrtikap' suçundan elde edildiği değerlendirilen 7 milyon 499 bin liranın vadeli hesapta tutulduğu, faiz getirisiyle birlikte tutarın 10 milyon 748 bin 660 liraya ulaştığı, bu paraya 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi' kanunu kapsamında 16 Ocak 2026 tarihinde el konulduğu ve kararın Sulh Ceza Hakimliği tarafından onandığı belirtildi.

Zuhal Böcek'in üzerinde ele geçirilen lüks kol saatinin, 19 Nisan 2025'te Antalya'daki mağazadan 11 bin 550 avro bedelle nakit olarak satın alındığı, ancak banka kayıtlarında bu tutara yakın nakit çekim bulunmadığı ifade edildi. Ele geçirilen mücevherlerin ise 228 bin 529 lira değerinde olduğu tespit edildi. Zuhal Böcek'ten alınan kıl, kan ve idrar örneklerinde yapılan incelemede; kan ve idrarda uyuşturucuya rastlanmadığı, kıl örneğinde ise kokain maddesinin tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda, 'Uyuşturucu kullanma' suçundan ayrı bir soruşturma dosyası açıldığı kaydedildi.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ VE 4 MİLYON DOLARLIK SENETLER

İddianamede, Zuhal Böcek ile Mustafa Gökhan Böcek arasında 8 Nisan 2025'te imzalanan evlilik sözleşmesi de ayrıntılı şekilde yer aldı. Sözleşmede mal ayrılığı rejimi, boşanma halinde aylık 10 bin dolar nafaka, zina veya boşanma nedenlerine göre 2 ila 4 milyon dolar arasında tazminat, ayrıca bu bedellerin teminatı olarak her biri 1 milyon dolar olan 4 adet senet düzenlendiği belirtildi.

Zuhal Böcek hakkında el konulan dijital materyallerin incelenmesi sonucu elde edilen bulgulara geniş yer verildi. İddianameye göre, şüphelinin telefonunda 'isimsiz' başlıklı bir not, çeşitli WhatsApp yazışmalarına ilişkin video kayıtları ile 'dekont' olarak değerlendirilen banka dekontu görselleri tespit edildi.

'SİYASİ İSİMLERLE TEMAS KURULMASIN'

İddianamede, notta özetle, 'gereksiz diyalogdan kaçınılması', 'tek muhatabın avukatlar olması', 'siyasi isimlerle temas kurulmaması' gibi ifadelerin geçtiği kaydedildi. Not içeriğinde ayrıca, diğer şüphelilerin ifadelerine yönelik yönlendirme iddiasının yer aldığı, 'İstanbul davası', 'Şile belediye dosyası' ve 'Büyükşehirde 35 isim varmış' gibi değerlendirmelerin bulunduğu, 'CHP'den siyasi birine mesaj atmasın' ifadesinin geçtiği aktarıldı.

'5 GÜNLÜK PAKET' İFADESİ

İddianamede, telefonun videolar bölümünde 3 saniyelik bir kayıt bulunduğu, şoförlük yaptığı belirlenen ve dosyada adı bulunan O.N. olduğu, 'Gökhan Bey' hitabının yer aldığı belirlendi. Mesajda Mustafa Gökhan Böcek'e atfedilen 'Sabah 08.30'da gel. 5 günlük paketlerde ayrı ayrı hazırlar mısın' ifadesi ile O.N.'ye atfedilen 'Ayrı ayrı ama tek pakette doğru mu' yanıtı iddianameye girdi.

İddianamede, Zuhal Böcek ile Mustafa Gökhan Böcek arasında WhatsApp üzerinden 27 Şubat 2025-5 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki mesajların çözümlemesine de yer verildi. Mesajlarda, Zuhal Böcek'in, 'Zeynep'e akladığın 75 milyonu açıkla' ve 'Belediye arabalarıyla nasıl kokain taşıdığına kadar' şeklinde ifadeler kullandığı kaydedildi. Gökhan Böcek'in ise 'Dosyada iddianame hazırlanmış. UYAP'a düşmeden görülebilir' değerlendirmesi ile 'Bu mesajları okurlarsa çıkamam' sözleri dikkat çekti.

'TÜRKİYE'YE SESSİZ GİRİŞ'

İddianamede, 5 Temmuz 2025 tarihli yazışmalarda, Muhittin Böcek hakkında gözaltı sürecine ilişkin basın açıklamasının paylaşıldığı, Mustafa Gökhan Böcek'in bir mesajda 'Rodos, Meis, Kaş. Emniyeti ayarlayabilirim, sessiz sedasız giriş yapabilirsin Türkiye'ye' şeklinde ifadelerin yer aldığı, Zuhal Böcek'in ise buna karşılık 'Yok şimdi değil, kaldıramam' dediği öne sürüldü.

İddianamede yer verilen bir ses kaydı dökümünde Zuhal Böcek'in 'Ya sen Zeynep'i yakacaksın ya da ben hepinizi yakacağım, bugün gidip öldürsen benim işime gelir' şeklindeki ifadeleri tehdit içerikli olarak değerlendirildi.

'22 MİLYON NEDİR, AZ YANİ'

Mustafa Gökhan Böcek'in bir kuyumcudan yapıldığı iddia edilen 22 milyon 500 bin liralık 7,5 kilo hurda altın satımına ilişkin 27 Aralık 2024 tarihli görseli Zuhal Böcek ile paylaştığı, bunun üzerine Zuhal Böcek'in '22 milyon 500 lira nedir, az yani anlamında' şeklinde mesaj gönderdiği belirtildi.

SAKIZ KUTUSUNDA UYUŞTURUCU MADDE İDDİASI

Zuhal Böcek'e ait cep telefonunun resimler bölümünde 'Anıl Belediye' kullanıcı adıyla kayıtlı kişiyle yapılan yazışmalara ait görsellerin bulunduğu belirtildi. Yazışmalarda, 'Anıl çok az aldın değil mi? 2-3 parça', 'Çaktırmadan ver' ve 'Sakız kutusuna koymuştum' ifadelerinin yer aldığı, gizlenmiş şekilde malzeme teminine işaret eden mesajların tespit edildiği kaydedildi. Aynı görsellerde, plastik poşet içinde içimlik miktarda olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddenin görüntüsünün de yer aldığı ifade edildi.

'SİGORTAM OLSUN DİYE ÇALIŞMAYA BAŞLADIM'

Zuhal Böcek, emniyette verdiği ilk ifadesinde Mustafa Gökhan Böcek ile 2022 yılı sonunda tanıştığını belirterek, çalışmaya başlama sürecini şöyle anlattı:

“Hayatta tek önem verdiğim şeyin bir sigortamın olması sebebiyle Gökhan'dan yardımcı olmasını istedim. İş çevresinden tanıdığı bir ortağı olan R.G.'ye ait şirkette sigortamı başlattılar. Burada görevim yabancı müşterilere tercümanlık yapmaktı. İhtiyaç olduğunda gidip çeviri yapıyordum. Hamilelik ve sağlık sorunları nedeniyle zaman zaman giriş çıkışlar yaşadım. Ancak halen bu şirkette sigortalı görünüyorum. Gökhan'la gönül birlikteliğimiz başladığında Zeynep Kerimoğlu ile boşanma aşamasındaydı. Daha sonra evlendik ve evliliğimizden bir oğlumuz oldu. Oturduğum ikamet oğlumun adına kayıtlıdır. Benim sadece oturum hakkım vardır, tapuda şerh bulunmaktadır" dedi.

'EŞİMDEN ŞİDDET GÖRDÜM, ÜÇ KEZ 112'Yİ ARADIM'

Zuhal Böcek, ifadesinde evlilikte ciddi sorunlar yaşadığını, “Eşimle yaşadığımız sorunlar nedeniyle kendisinden ev almasını isteyemiyordum. Bana uyguladığı şiddet nedeniyle üç kez 112'yi aradım. Her defasında ekip gelmeden evden çıkıp gitti" sözleriyle anlattı. Bu süreçte ablasının Antalya'daki evini satın almak istediğini söyleyen Böcek, Özgürlük Mahallesi'ndeki evini 22,5 milyon liraya sattığını, bu parayla bir siteden yaklaşık 15 milyon TL'ye daire alındığını, dairenin oğlu adına tescil edildiğini ve kendisi için ömür boyu oturum şerhi konulduğunu ifade etti.

'HARCAMALARIMI EŞİM VE KAYINPEDERİMİN KARTLARIYLA YAPTIM'

Zuhal Böcek, eşinin gelirine ilişkin bilgisi olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gökhan'ın aylık geliri konusunda bilgim yoktur. Harcamalarımı genelde eşim ve babası Muhittin Böcek'e ait kredi kartlarıyla yapıyordum. Çok fazla harcama yapan biri de değilim."

PARİS-RODOS-DUSSELDORF SÜRECİ

Böcek, gözaltından önceki yurt dışı seyahatlerini de ayrıntılı anlattı. Eşiyle Paris'e gittiklerini, ardından Rodos'a geçtiklerini, bu sırada Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon yapıldığını basından öğrendiğini söyledi. Çocuklarını ablasıyla Türkiye'ye gönderdiğini, Türkiye'ye yoğun uçuş bulunduğu için Gökhan Böcek ile Düsseldorf'a geçtiklerini kaydetti. 25 Temmuz 2025'te Antalya'ya döndüğünü belirten Zuhal Böcek, İstanbul aktarmalı seyahatin kaçma amacı taşımadığını vurgulayarak, “Kızım İstanbul Havalimanı'nı merak ediyordu. Amsterdam'da oyuncak mağazasına gitmeyi planlıyorduk. Kaçma niyetim olsaydı Türkiye'ye dönmezdim" dedi.

YEĞEN İLE PARA TRANSFERİ

Yeğeni N.E. ile ilgili iddialara da değinen Zuhal Böcek, aralarında ticari ilişki olmadığını savundu, yeğeninin lüks marka bir aracı olduğunu, bu aracı boşanması sonrası birikimi ve annesinin kredisiyle aldığını söyledi. 3 Mart 2023-13 Mayıs 2024 arasında hesabına 1 milyon 730 bin lira gönderildiğini kabul eden Böcek, yeğeninin parayı hangi amaçla gönderdiğini hatırlamadığını söyledi.

BEYANLAR SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK BULUNDU

Savcılık, Zuhal Böcek'in ifadelerinin el koyulan dijital materyallerle örtüşmediğini, mal varlığının rüşvet suçundan elde edilen gelirlerle bağlantılı olduğunu değerlendirerek tutuklama talep etti. Sulh Ceza Hakimliği, Böcek'in 1 Ağustos 2025'te tutuklanmasına karar verdi.

'KANDIRILDIM, HİÇBİR SÜRECE DAHİL DEĞİLDİM'

Zuhal Böcek, 18 Aralık 2025'te cezaevinde verdiği ek savcılık ifadesinde, Gökhan Böcek tarafından kandırıldığını ileri sürerek, “Ben şahsın o dönem resmi olarak boşandığını biliyordum. Soruşturma dosyasına yansıyan tespitler ile kandırıldığımı anladım. Bana sahte mahkeme kararı bile gösterdi. Zeynep Kerimoğlu'na yapılan mal varlığı geçişlerini sonradan öğrendim. Hiçbir alım-satım sürecine dahil olmadım" ifadelerini kullandı.

'YÜZDE 10'LUK EZİK İFADESİ AĞZIMA TAKILMIŞ'

El koyulan cep telefonunda eşine yönelik 'Yüzde 10 ile geçinen ezik' şeklindeki mesaja yönelik açıklama yapan Böcek, "Gökhan'ın uzun yıllardır sahip oldukları Kemer'de bulunan bir arazide, dayılarının yüzde 60, kendilerinin yüzde 40 hisselerinin olduğu ve bu payı eşitlemeye çalıştığını sürekli söylemesi üzerine 'Yüzde 10'luk ezik' ifadesinin ağzıma takılmış bir söz olduğu anlaşılmalıdır. Bu söz, Gökhan Böcek'in belediyeden iş alan şahıslardan yüzde 10'luk pay aldığına yönelik bir amaçla söylenmiş değildir" dedi.

Zuhal Böcek, 19 Aralık 2025'te alınan ek savcılık ifadesinin ardından delil durumu ve bebek sahibi olması nedeniyle tahliye edildi.