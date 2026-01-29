İşte şimdi olanlar olacak: Uduokhai Beşiktaş'a kaldı
Hellas Verona, Felix Uduokhai transferinden vazgeçti.
Serie A ekiplerinden Hellas Verona, savunma hattını güçlendirmek adına Beşiktaş forması giyen Felix Uduokhai'yi gündemine almıştı.
Alfredo Pedulla, Hellas Verona, Felix Uduokhai transferinden vazgeçtiğini duyurdu.
Alman stoper için dün sabah kulüpler arasında ilk temaslar kuruldu.
Ancak yapılan görüşmelerde transfer formülü ve mali şartlar konusunda taraflar arasında ciddi görüş ayrılıkları yaşandı.
