Sessiz sedasız iş bitiyor... Fenerbahçe'nin 18'lik hazinesi! İstanbul'a getirdi, imzayı attıracak
Fenerbahçe'de işte şimdi dengeler değişecek. Resmen açıklandı ve imza geliyor...
Fenerbahçe, altyapı kadrosu için Benfica Campus Cote d’Ivorie takımından Franck Adams Kone’yi İstanbul'a getirmiş ve denemeye almıştı. Sarı-lacivertliler genç futbolcu ile sözleşme imzalayacak.
Ara transfer hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe bu süreçte altyapıya da ağırlık verdi.
Bu konuda önemli bir hamlede bulunan sarı-lacivertli kulüp Benfica Campus Cote d’Ivorie takımından Franck Adams Kone’yi İstanbul'a getirdi ve denemeye aldı.
Fenerbahçe altyapı scout ekibi tarafından Fildişinde keşfedilen Kone, ön libero ve orta sahada oynayabiliyor. Fenerbahçe, performansıyla tam not alan 18 yaşındaki Fildişili orta saha Franck Adams Rahim Kone ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
