Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adayı tarifi!

Kılıçdaroğlu, "Ekonomiden anlayan, bir başarı öyküsü olan biri olacak" dedi. Bu tarif kamuoyunda İlhan Kesici olarak anlaşıldı.

Toplantı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığına yönelik tartışmalar eşliğinde başladı. Kapalı grupta da devam etti. Söz alan 42 milletvekilinin tamamı Abdullah Gül ismine karşı çıktı.

CNN TÜRK'ün edindiği bilgilere göre; Özgür Özel, İlhan Kesici, Yılmaz Büyükerşenve Muharrem İnce'nin aday olmasını önerenler oldu. Toplantıda konuşan İlhan Kesici'nin, "Ben AK Parti tabanından da oy alırım" diyerek adaylık sinyali verdiği ifade edildi.



"KAVGAYI BEN YAPACAĞIM"



Toplantıda bir isim belirlenmediği ancak CHP liderinin, adaylarının profilini tarif ettiği bilgisi aktarıldı. Kılıçdaroğlu, "Adayımız, bir başarı öyküsü olan, ekonomiyi bilen, bilgi birikimi yüksek olan ve ülkeyi bu değerlerle yönetebilecek birisi olacak. Kavgacı olmayacak. Kavgayı ben yapacağım, cumhurbaşkanı adayı yapmayacak" dediği belirtildi.

İLHAN KESİCİ Mİ?



Kılıçdaroğlu'nun tarifi kamuoyunda İlhan Kesici'yi işaret ettiği şeklinde yorumlandı. Kesici, ekonomi geçmişi ve ANAP'ta başladığı siyaset yaşamı ile bilinen bir isim.



"HERKES ADAYINA OY VERECEK"



Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül tartışmalarına, "Bir açıklama yapılacaksa biz yaparız. Bu süreçte tek ses çıkaracağız" uyarısı yaptığı belirtildi.

CHP lideri çatı adayın da olmayacağı mesajını verdi, "En az 4 muhalif aday olacak. Herkes kendi cumhurbaşkanına oy verecek. Birinci turda barajı sıfırlayacak bir ittifak ile bütün partiler Meclis'e girecek ve en az 301 milletvekilini alacağız. İkinci turda da cumhurbaşkanını seçeceğiz. Kimin adayı kalırsa onu destekleyeceğiz" ifadesini kullandı.